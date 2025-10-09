Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Albanien
  3. Dajt
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Dajt, Albanien

2 Zimmer
3
4 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Linze, Albanien
Wohnung 3 zimmer
Linze, Albanien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 53 m²
Stockwerk 8/8
1+1 typology apartment for sale in Shkoza at Forest Rezidence, a complex on the outskirts of…
$87,353
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 85 m²
Stockwerk 7/7
Apartment 2+1+2 in Fresk, Muhamet Deliu Street. The apartment is located on the 7th floor of…
$157,236
Eine Anfrage stellen
Wohnung 2 zimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 2 zimmer
Tirana, Albanien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 95 m²
Stockwerk 3/7
At the entrance of the Fresku area, we are selling a 2+1 apartment!
$170,047
Eine Anfrage stellen
Wohnung 1 Schlafzimmer in Tirana, Albanien
Wohnung 1 Schlafzimmer
Tirana, Albanien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 86 m²
Stockwerk 6
1+1 apartment in the Fresk area. Total area 85.62 m2 of which 74.8 m2 are net. Currently, th…
$74,623
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Dajt, Albanien

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen