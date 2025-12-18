Klubhaus Hurghada

  1. Realting.com
  • Grundstück
    Ägypten
  • Region / Bundesland
    Rotes Meer
  • Stadt
    Al Hadaba

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Tafel
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2026
  • Finishing-Optionen
    Finishing-Optionen
    Mit Innenausbau
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    5

Holidays Park Resort ist eine markante Wohnentwicklung, die luxuriöse Küsten, die an der Roten Meerküste von Hurghada leben, neu definiert. Mit 54.000 qm Spanning mit nur 20 % Baufläche verbindet das Projekt Raum, Eleganz und Komfort in einer ruhigen Resort-Umgebung.

Diese exklusive Gemeinschaft vereint moderne Architektur, weitläufige Landschaftsgärten und die größte Wohn-Pool-Komplex auf dem Roten Meer, bietet Bewohnern einen außergewöhnlichen Lebensstil der Freizeit, Privatsphäre und Raffinesse. Egal, ob Sie ein Ferienhaus, eine dauerhafte Residenz oder eine Investition mit hohem Umsatz suchen, Holidays Park Resort bietet die perfekte Balance von Luxus und langfristigen Wert.

