Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Англия
  4. Жилая
  5. Квартира
  6. Терраса

Квартиры с террасой в Англии, Великобритания

Лондон
57
Tonbridge and Malling
6
Ист-Девон
4
Cranbrook
4
Показать больше
Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная на 39-м этаже престижной South Quay Plaza, эта изысканная 2-комнатная, 2-комна…
$1,61 млн
Оставить заявку
Квартира 4 комнаты в Ealing, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Ealing, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Откройте для себя идеальное сочетание современного дизайна и безмятежной природной красоты в…
$1,43 млн
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Типы недвижимости в Англии

однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные

Параметры недвижимости в Англии, Великобритания

с гаражом
с садом
с видом на горы
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти