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Квартиры с бассейном в Англии, Великобритания

Лондон
57
Tonbridge and Malling
6
Ист-Девон
4
Cranbrook
4
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15 объектов найдено
Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 42 м²
Добро пожаловать в жилой комплекс – уникальное место площадью 8 акров в сердце одного из сам…
$873,011
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Квартира 3 комнаты в Slough, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Slough, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Эта современная 2-комнатная квартира расположена на культовой фабрике Horlicks, входящей в н…
$562,127
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 359 м²
Самая желанная набережная Лондона. Жилой комплекс расположен на оживленном Южном берегу межд…
$19,54 млн
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 60 м²
Уникальная возможность найти свой идеальный дом в одном из самых высоких жилых домов Лондона…
$1,33 млн
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 111 м²
Роскошная 2-комнатная квартира площадью 110,6 м² находится в престижном жилом комплексе, рас…
$2,27 млн
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Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 3
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Расположенная на 39-м этаже престижной South Quay Plaza, эта изысканная 2-комнатная, 2-комна…
$1,61 млн
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 80 м²
Светлая 2-комнатная квартира площадью 79,8 кв. м. предлагает исключительное сочетание стиля,…
$1,63 млн
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Квартира 4 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Эти роскошные апартаменты с 3 спальнями, расположенные на 7 этаже в культовом комплексе Popl…
$1,17 млн
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 56 м²
Уникальный комплекс, созданный из изысканных апартаментов с захватывающим видом на город. Эт…
$1,29 млн
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 42 м²
Потрясающая 65-этажная резиденция, расположенная в динамичном районе рядом с Канэри-Уорф, пр…
$572,365
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 52 м²
Отель расположен в самом центре Восточного Лондона, на набережной реки Ли. Район с благоустр…
$573,501
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 51 м²
Квартира в центре западного Лондона, между Гайд-парком и Парк Вормвуд Скрабс. В этом районе …
$902,250
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 117 м²
Кэнэри-Уорф — фантастическое место, которое можно назвать домом. Жилой небоскреб, объединяющ…
$2,05 млн
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Квартира 2 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 2 комнаты
Лондон, Великобритания
Число комнат 2
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Откройте для себя эту потрясающую 1-комнатную квартиру, расположенную на 5-м этаже очень вос…
$738,420
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Квартира в Лондон, Великобритания
Квартира
Лондон, Великобритания
Площадь 38 м²
Апартаменты в уникальном комплексе в районе телевизионного центра Лондона — это новый 23-эта…
$1,24 млн
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