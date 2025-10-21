Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Траффорд
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Траффорд, Великобритания

Квартира Удалить
Очистить
2 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Траффорд, Великобритания
Квартира 1 спальня
Траффорд, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Located at 70 Cornbrook Road, Manchester (M15 4WB), this exciting new development brings a c…
$309,806
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Квартира 2 спальни в Траффорд, Великобритания
Квартира 2 спальни
Траффорд, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 61 м²
Located at 70 Cornbrook Road, Manchester (M15 4WB), this exciting new development brings a c…
$445,632
Оставить заявку
Закрыть
Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
Агентство
International Property Alerts
Языки общения
English
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Траффорд, Великобритания

Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти