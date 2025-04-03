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Квартиры в Винчестер, Великобритания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Винчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 75 м²
Расположенные в самом сердце Баттерси, эти элегантные апартаменты с 1, 2 и 3 спальнями предл…
$616,136
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Квартира 2 спальни в Винчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Эти апартаменты с 2 спальнями в живописном районе Каргыджак в Алании предлагают комфортабель…
$675,863
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Квартира 2 спальни в Винчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Винчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Шагните в изысканность с этой 2-комнатной, 2-ванной квартирой, предлагающей 918 кв. футов ро…
$662,110
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