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Квартиры в Манчестере, Великобритания

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16 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 3 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 127 м²
Это захватывающее новое развитие в самом сердце Манчестера предлагает изысканное сочетание р…
$1,12 млн
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Поднимите свой образ жизни с помощью этой потрясающей двухкомнатной квартиры, расположенной …
$587,517
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Откройте для себя современный городской образ жизни в этой потрясающей двухкомнатной квартир…
$605,858
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Испытайте современный городской образ жизни в этой красиво оформленной двухкомнатной квартир…
$602,995
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Поднимите свой образ жизни в этой потрясающей двухкомнатной квартире на 16-м этаже, предлага…
$624,827
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Квартира 3 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 3 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 114 м²
Откройте для себя городскую изысканность с этим просторным северо-восточным дуплексным таунх…
$744,424
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Квартира 3 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 3 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 301 м²
Этот эксклюзивный, совершенно новый жилой комплекс органично сочетает в себе богатое индустр…
$4,92 млн
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Эта совершенно новая, эксклюзивная жилая застройка органично сочетает богатую промышленную и…
$707,498
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Квартира 1 спальня в Манчестер, Великобритания
Квартира 1 спальня
Манчестер, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Ощутите очарование современной городской жизни в этой стильной однокомнатной квартире на 16 …
$487,905
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Шаг в современную жизнь с этой элегантной двухкомнатной квартирой на 13-м этаже. Предлагая 7…
$620,432
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Шаг в современную жизнь с этой изысканной двухкомнатной квартирой, идеально расположенной на…
$600,140
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Квартира 3 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 3 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 127 м²
Шаг в элегантность с этим 1370 квадратных футов (127 м2) юго-западный дуплекс таунхаус, пред…
$778,118
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
Эта эксклюзивная, недавно разработанная жилая башня идеально сочетает в себе промышленное на…
$2,39 млн
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Испытайте идеальное сочетание стиля и комфорта в этой 2-комнатной квартире, расположенной на…
$621,730
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Откройте для себя современную жизнь в этой обширной двухкомнатной квартире на 6-м этаже, пре…
$609,213
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Квартира 2 спальни в Манчестер, Великобритания
Квартира 2 спальни
Манчестер, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Откройте для себя идеальное сочетание современного дизайна и оживленного города, живущего в …
$598,925
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Параметры недвижимости в Манчестере, Великобритания

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