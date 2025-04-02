Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Великобритания
  3. Сити
  4. Жилая
  5. Квартира

Квартиры в Сити, Великобритания

Квартира Удалить
Очистить
1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Сити, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Сити, Великобритания
Число комнат 3
Площадь 90 м²
Продаётся полностью оборудованная новая квартира 90 м2 в районе Гринвич, Лондон. Отправьт…
$378,281
Оставить заявку
Realting.com
Перейти

Параметры недвижимости в Сити, Великобритания

с гаражом
Недорогая
Элитная
Realting.com
Перейти

© 2018 - 2025 Realting.com

Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов