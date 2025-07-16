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Квартиры в Tonbridge and Malling, Великобритания

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10 объектов найдено
Квартира 3 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 3 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 141 м²
Эта элегантная квартира на первом этаже с 3 спальнями в Оахилле предлагает идеальное сочетан…
$1,17 млн
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Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Площадь 76 м²
Опыт роскошной жизни в этой 2-комнатной квартире, с 817 кв. футов пространства с балконом, о…
$879,367
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Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Испытайте вечную элегантность с этой уникальной 2-комнатной двухкомнатной квартирой в истори…
$784,397
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TekceTekce
Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Откройте для себя просторную 2-комнатную квартиру с 820 квадратными футами современных интер…
$766,840
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Квартира 1 спальня в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 1 спальня
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
Шаг в современную элегантность с этой красиво спроектированной 1-комнатной квартирой на перв…
$556,620
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Квартира 3 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 3 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 98 м²
Откройте для себя современную элегантность в этой красиво оформленной 3-комнатной квартире в…
$1,01 млн
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Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
Добро пожаловать в квартиру 109 в Гиллеспи Дом, красиво спроектированный дом с 2 спальнями, …
$614,298
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Квартира 1 спальня в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 1 спальня
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 60 м²
Эта потрясающая квартира с 1 спальней на первом этаже предлагает 613 кв. футов жилой площади…
$539,147
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Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Эта элегантная 2-комнатная квартира охватывает 830 кв. футов и имеет юго-восточный аспект с …
$780,997
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Квартира 2 спальни в Tonbridge and Malling, Великобритания
Квартира 2 спальни
Tonbridge and Malling, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 90 м²
Шаг в современную элегантность в этой красиво спроектированной 2-комнатной квартире, располо…
$811,244
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Параметры недвижимости в Tonbridge and Malling, Великобритания

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