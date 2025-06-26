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Квартиры в Брентфорде, Великобритания

однокомнатные
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4 объекта найдено
Квартира 1 спальня в Брентфорд, Великобритания
Квартира 1 спальня
Брентфорд, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Современная спецификация со всеми напольными покрытиями и приборами включала в себя * Кухня …
$698,680
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Квартира 2 спальни в Брентфорд, Великобритания
Квартира 2 спальни
Брентфорд, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Современная спецификация со всеми напольными покрытиями и приборами включала в себя * Кухня …
$964,271
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Квартира 1 спальня в Брентфорд, Великобритания
Квартира 1 спальня
Брентфорд, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Откройте для себя идеальное сочетание изысканности и удобства в этом исключительном жилом ко…
$594,052
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Квартира 1 спальня в Брентфорд, Великобритания
Квартира 1 спальня
Брентфорд, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
Современная спецификация со всеми напольными покрытиями и приборами включала в себя * Кухня …
$594,052
Оставить заявку
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