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Квартиры в Англия, Великобритания

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35 объектов найдено
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Комплекс расположен в Хакни, самом желанном районе Лондона, где кипит энергия города.Комплек…
€1,52 млн
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 77 м²
Жилой комплекс расположен в самом центре Лондона, в 5 минутах ходьбы от Доминиона.На обществ…
€1,88 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 80 м²
Комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Рынок с …
€1,43 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 79 м²
Жилой комплекс в районе Хакни. Район является горячей точкой культуры и торговли. Именно зде…
€1,45 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с холодильником, с плитой
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 77 м²
Комплекс расположен между престижным районом Мэрилебон с его бутиками и фешенебельными ресто…
€2,55 млн
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Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 2 спальни с террасой, с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Комплекс расположен в районе Хокстон, в окружении независимых галерей, модных интернациональ…
€1,24 млн
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 69 м²
Жилой комплекс расположен на бывшем северном участке Нового цветочного сада Ковент-Гарден.Ра…
€1,15 млн
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 63 м²
Квартира в небоскребе недалеко от аэропорта Лондон-Сити, есть линия метро Jubilee, две станц…
€975,500
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Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 52 м²
Отель расположен в самом центре Восточного Лондона, на набережной реки Ли. Тополиный район с…
€555,100
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Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с террасой, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Квартира в центре западного Лондона, между Гайд-парком и Парк Вормвуд Скрабс. В этом районе …
€873,300
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Квартира 1 спальня в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 51 м²
Комплекс находиться в непосредственной близости от центра Лондона, в 5 минутах ходьбы от Ста…
€895,500
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Квартира 4 спальни с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 4 спальни с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 5
Площадь 359 м²
Самая желанная набережная Лондона.Жилой комплекс расположен на оживленном Южном берегу между…
€18,91 млн
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Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 3 спальни с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 4
Площадь 117 м²
Кэнэри-Уорф — фантастическое место, которое можно назвать домом. Жилой небоскреб, объединяющ…
€1,98 млн
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Квартира 1 спальня с охраняемой территорией в Лондон, Великобритания
Квартира 1 спальня с охраняемой территорией
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 61 м²
Мерцающие башни возвышаются на 68 этажей. Удобства: круглосуточные услуги консьержа тренаже…
€1,08 млн
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Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn в Лондон, Великобритания
Квартира 1 комната с террасой, с охраняемой территорией, с basseyn
Лондон, Великобритания
Комнаты 1
Площадь 49 м²
Шикарные апартаменты на набережной, спроектированные Версаче в Девяти Вязах, Лондон.Комплекс…
€825,000
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Квартира с лифтом, с двором в Лондон, Великобритания
Квартира с лифтом, с двором
Лондон, Великобритания
Площадь 178 м²
Этаж 7
Великобритания г.Лондон, SWiE Пентхаус рядом с Букингемским дворцом …
€8,95 млн
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Квартира 3 комнаты с охраной в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты с охраной
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 75 м²
Этаж 1
Великобритания г.Лондон, SW7 Стильный апартамент в Найтсбридж Стильн…
€5,25 млн
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Квартира 2 комнаты с охраной в Лондон, Великобритания
Квартира 2 комнаты с охраной
Лондон, Великобритания
Комнаты 2
Площадь 92 м²
Этаж 6
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты с сервисом отеля 5***** …
€7,50 млн
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Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 94 м²
Этаж 2
Великобритания г.Лондон, SW7 Апартаменты в современном комплексе …
€6,82 млн
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Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 146 м²
Этаж 2
Великобритания г.Лондон, SW7 Апартаменты рядом с Гайд Парком …
€9,89 млн
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Квартира 4 комнаты с портье в Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты с портье
Лондон, Великобритания
Комнаты 4
Площадь 145 м²
Этаж 6
Великобритания г.Лондон, W1K 7DU Апартаменты с видом на Гайд Парк …
€4,42 млн
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Квартира с двором в Лондон, Великобритания
Квартира с двором
Лондон, Великобритания
Площадь 161 м²
Этаж 1
Великобритания г.Лондон, SW1 Апартаменты в районе Белгравия …
€6,42 млн
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Квартира 4 комнаты с террасой в Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты с террасой
Лондон, Великобритания
Комнаты 4
Площадь 101 м²
Этаж 5
Великобритания г.Лондон, Pimlico, City of Westminster Пентхаус с террасой …
€1,77 млн
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Квартира 4 комнаты с лифтом, с портье в Лондон, Великобритания
Квартира 4 комнаты с лифтом, с портье
Лондон, Великобритания
Комнаты 4
Площадь 86 м²
Этаж 3
Великобритания г.Лондон, Вестминстер Апартаменты в центре Вестминстера …
€1,81 млн
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Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 63 м²
Этаж 3
Великобритания г.Лондон   Апартаменты в южном Кенсингтоне   …
€1,52 млн
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Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 73 м²
Этаж 4
Великобритания г.Лондон   Апартаменты рядом с Гайд Парком   …
€1,73 млн
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Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 72 м²
Этаж 1
Великобритания г.Лондон, Knightsbridge   Апартаменты в Найтсбридж &n…
€1,79 млн
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Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты с лифтом, с сауной
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 109 м²
Этаж 5
Великобритания г.Лондон, W14   Квартира в районе Кенсингтон   …
€1,89 млн
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Квартира 3 комнаты в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 65 м²
Этаж 5
Великобритания г.Лондон   Квартира в доме с парком   Великол…
€1,77 млн
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Квартира 3 комнаты с лифтом в Лондон, Великобритания
Квартира 3 комнаты с лифтом
Лондон, Великобритания
Комнаты 3
Площадь 99 м²
Этаж 5
Великобритания г.Лондон, W2   Апартаменты рядом с Oxford Str.  …
€1,63 млн
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Параметры недвижимости в Англия, Великобритания

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