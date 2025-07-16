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Квартиры в Staines upon Thames, Великобритания

трехкомнатные
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7 объектов найдено
Квартира 1 спальня в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 1 спальня
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Откройте для себя современную жизнь в самом сердце Стейнс-на-Темзе, где роскошь встречает уд…
$490,248
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Квартира 2 спальни в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 2 спальни
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Расположенные в процветающем городе Стейнс-на-Темзе, эти современные дома представляют собой…
$605,807
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Квартира 2 спальни в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 2 спальни
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 66 м²
Расположенные в оживленном городе Стейнс-на-Темзе, эти современные дома предлагают премиальн…
$647,828
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 3 спальни
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 95 м²
Испытайте высоту роскошной жизни в Стейнс-на-Темзе, где эти красиво спроектированные дома пр…
$912,095
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Квартира 3 спальни в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 3 спальни
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 105 м²
Расположенные в самом сердце Стейнс-на-Темзе, эти современные дома предлагают захватывающие …
$841,593
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Квартира 1 спальня в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 1 спальня
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
Расположенный в оживленном городе Стейнс-на-Темзе, Эден Гроув предлагает коллекцию стильных …
$390,798
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Квартира 3 спальни в Staines upon Thames, Великобритания
Квартира 3 спальни
Staines upon Thames, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
Расположенные вдоль живописной реки Темзы, эти роскошные дома в Стейнс-на-Темзе предлагают и…
$940,424
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