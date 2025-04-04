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Квартиры в Вулидж, Великобритания

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2 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Blackheath Park, Великобритания
Квартира 2 спальни
Blackheath Park, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
Эти апартаменты площадью 833 кв. фута (77,4 м2) доступны за £705 000 и сочетают в себе роско…
$881,577
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Квартира 1 спальня в Blackheath Park, Великобритания
Квартира 1 спальня
Blackheath Park, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
Откройте для себя первоклассное расположение на берегу реки Темзы в юго-восточной части Лонд…
$548,550
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