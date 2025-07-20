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Пентхаусы в Англии, Великобритания

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1 объект найдено
Пентхаус в Лондон, Великобритания
Пентхаус
Лондон, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 494 м²
От £1,250,000 до £1,475,000Расположенные на вершине Королевских ворот, пентхаусы в Marquise …
$1,70 млн
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