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Квартиры в East Suffolk, Великобритания

Лоустофт
6
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6 объектов найдено
Квартира 2 спальни в Лоустофт, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лоустофт, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный вдоль оживленной набережной, этот исключительный жилой комплекс предлагает изы…
$918,632
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Квартира 1 спальня в Лоустофт, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лоустофт, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
Расположенный вдоль омоложенной набережной, этот эксклюзивный жилой комплекс предлагает бесш…
$667,788
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Квартира 3 спальни в Лоустофт, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лоустофт, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 113 м²
Расположенный вдоль живописной набережной, это исключительное развитие сочетает в себе совре…
$1,94 млн
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TekceTekce
Квартира 3 спальни в Лоустофт, Великобритания
Квартира 3 спальни
Лоустофт, Великобритания
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 125 м²
Это замечательное развитие на берегу реки предлагает сложное сочетание современной архитекту…
$1,96 млн
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Квартира 2 спальни в Лоустофт, Великобритания
Квартира 2 спальни
Лоустофт, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Расположенный вдоль живописной набережной, этот выдающийся проект представляет собой элегант…
$955,566
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Квартира 1 спальня в Лоустофт, Великобритания
Квартира 1 спальня
Лоустофт, Великобритания
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Расположенный вдоль оживленной набережной, этот исключительный новый жилой комплекс приносит…
$630,786
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