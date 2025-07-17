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Квартиры в Хае-Уикоме, Великобритания

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3 объекта найдено
Квартира 2 спальни в Хай-Уиком, Великобритания
Квартира 2 спальни
Хай-Уиком, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 67 м²
Эта стильная 2-комнатная квартира в High Wycombe предлагает современную жизнь с мирным видом…
$515,928
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Квартира 2 спальни в Хай-Уиком, Великобритания
Квартира 2 спальни
Хай-Уиком, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 71 м²
Эти потрясающие дома в High Wycombe предлагают спокойный отдых, удобно расположенный рядом с…
$553,280
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Квартира 2 спальни в Хай-Уиком, Великобритания
Квартира 2 спальни
Хай-Уиком, Великобритания
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Расположенные в живописной сельской местности, эти исключительные дома идеально сочетают в с…
$545,046
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