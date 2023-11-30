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Jouri Hills Arada

Дубай, ОАЭ
от
€1,24 млн
;
5 1
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О комплексе

Jouri Hills в Jumeirah Golf Estates — эксклюзивный коллекция современных умных домов, расположенных в районе Дубая самое известное гольф-сообщество. Состоит из 294 современных домов от от таунхаусов с тремя спальнями до особняков с шестью спальнями, В Jouri Hills также имеется множество зеленых объектов. ландшафтные парки. Владельцы домов в этом роскошном поселке также имеют полный доступ к удобствам более широкого гольф-клуба Jumeirah Golf. Генеральный план усадьбы, состоящий из 16 уникальных районов. с видом на два лучших поля для гольфа в мире.

Дополнительно

  • Охрана
  • Бассейн
  • Тренажерный зал
  • Управляющая компания
  • Дом сдан
  • Индивидуальное отопление
  • Черновая отделка
  • Огороженная территория
  • Паркинг
  • Онлайн-показ
Параметры объекта
Класс
Класс
Премиум-класс
Год сдачи
Год сдачи
2025
Варианты отделки
Варианты отделки
С отделкой
Местонахождение новостройки
Дубай, ОАЭ

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Jouri Hills Arada
Дубай, ОАЭ
от
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Вилла 4BR | Palmiera | The Oasis
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от
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Сдача в: 2027
Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers рада предложить своим клиентам удивительные виллы с 4 спальнями, расположенные в Оазисе, известном как Palmiera Villa от Emaar Основные моменты; Расположен в частной курортной обстановке в Оазисе, Дубай Стратегически расположенный, обеспечивающий легкий доступ к основным транспортным маршрутам и ключевым направлениям в Дубае Интерьеры созданы известными дизайнерами, обещающими элегантные и стильные жилые помещения Доступны удобства мирового класса, предоставляя жителям различные варианты отдыха Окруженный пышной зеленью и красивыми текучими водными путями, создавая естественный и живописный пейзаж Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 6261 кв. Водительская комната Гостевая комната Горничная комната Область магазина Порошковая комната Прачечная Лифт Показать кухню Roof Lounge 2 Автостоянка Балкон / Терраса газон Бассейн тренажерный зал Район барбекю Столовая и розничная торговля Ресторан и Кафе 24/7 Безопасность Доступ к пляжу Велоспорт, Бег и Бег Детская игровая площадка Детский бассейн Спортивный корт Водная активность Фитнес-центр Йога и Медитация Соседство поблизости; Спорт Сити – 3,6 км Ремраам – 3,8 км Город производства Дубая – 3,9 км Высоты Победы – 4,0 км Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н MOEEN AHMAD в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
Вилла 4BR | Camelia | Prime Location
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Агентство: Royal B I P Real Estate Brokers
Royal BIP Real Estate Brokers с радостью предлагает роскошный таунхаус с 4 спальнями, расположенный в Камелии, Arabian Ranches 2, Дубай. Camelia by Emaar предлагает таунхаусы с прогулками по железной дороге за окнами и садами на заднем дворе. Светлые тона, невероятно размерные окна и чистые линии - центральная часть, сердечные блики Камелии. Удобства и удобства; 4 спальни 5 баня без мебели BUA; 2143 кв. Горничная комната Прачечная Порошковая комната Область магазина Открытая кухня Прогулка в шкафчике Бассейн Детская игровая площадка Досуг и Парк Ресторан и Кафе Столовая и розничная торговля Супермаркет и Супермаркет Теннис и Баскетбол Корт Велоспорт, Бег и Бег трусцой Спортивный корт Зеленое окружение мечеть Школа и институт Йога и Медитация Расположение рядом; Международный стадион Дубая ( 15 минут ) Торговый центр Эмиратов ( 20 минут ) EXPO 2020 ( 20 минут ) Palm Jumeirah ( 25 минут ) Бизнес-Бей ( 25 минут ) Международный аэропорт Дубая ( 30 минут ) Для получения более подробной информации и просмотра, не стесняйтесь звонить: г-н МОЙН АХМАД в Royal B I P Real Estate Brokers - ведущая компания, специализирующаяся на брокерской деятельности жилой и коммерческой недвижимости и предоставляющая решения ONE STOP своим владельцам/арендодатели и инвесторы для достижения результатов своего желания. Мы всегда готовы помочь нашим клиентам во всех аспектах поиска и завершения сделок купли-продажи жилой и коммерческой недвижимости, здания и участки с современными знаниями рынка недвижимости UAE и законов. Royal B I P Real Estate Brokers зарегистрирован в регулирующем органе недвижимости ( RERA ) Нет. 28284
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