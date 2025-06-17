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Квартиры в Мексике

Плая-дель-Кармен
15
Кинтана-Роо
45
Puerto Morelos
8
Puerto Aventuras
6
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54 объекта найдено
Пентхаус в Прогресо, Мексика
Пентхаус
Прогресо, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 268 м²
Этот эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в Бонанзе, расположенный в от…
$799,000
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Пентхаус в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Пентхаус
Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 770 м²
Этот пентхаус с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами предлагает 350,2 квадратных метра (3770 …
$1,63 млн
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 787 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой 3-комнатной резиденции в Маранте, эксклюзивно…
$921,853
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Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 942 м²
Испытайте пляжную роскошь в лучшем виде с этой потрясающей кондоминиумом с 1 спальней в экск…
$530,000
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Кондо в Канкун, Мексика
Кондо
Канкун, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 360 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни с этой исключительной кондоминиумом с 4 спальнями и 5 …
$1,71 млн
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Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 485 м²
Испытайте идеальный баланс современной элегантности и прибрежной безмятежности в этой потряс…
$626,500
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Кондо в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Кондо
Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 205 м²
Опыт изысканной прибрежной жизни в Casa Blake, знаковом центре деревни Марина в Коста-Пальма…
$1,70 млн
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 9 256 м²
Расположенный в престижном Costa Residences & Beach Club, этот необыкновенный кондоминиум с …
$5,78 млн
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 581 м²
Расположенный в престижном сообществе Плайя-дель-Кармен, этот изысканный пентхаус с двумя сп…
$675,000
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
Эта необычная кондоминиум с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в престижном комплексе Aldea T…
$500,000
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 353 м²
Добро пожаловать в Сейбу в 25 лет, знаковую разработку, переопределяющую современную роскошь…
$499,764
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Пентхаус в Puerto Aventuras, Мексика
Пентхаус
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 086 м²
Испытайте набережную роскошь с этим потрясающим пентхаусом с 2 спальнями и 2,5 ванными комна…
$729,730
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 352 м²
Добро пожаловать в Cruz Con Mar, потрясающий жилой оазис, расположенный в оживленном сердце …
$600,000
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 723 м²
Расположенный в эксклюзивном анклаве Майим в бухте Танка, эта потрясающая трехкомнатная, тре…
$1,55 млн
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Пентхаус в Puerto Morelos, Мексика
Пентхаус
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 386 м²
Повысьте свой опыт жизни на пляже с этим исключительным пентхаусом с 3 спальнями в INNA Beac…
$1,41 млн
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 073 м²
Расположенный в эксклюзивном закрытом сообществе Luum Zamá, эта изысканная 2-комнатная резид…
$500,683
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Пентхаус в Ixil, Мексика
Пентхаус
Ixil, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 091 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный пентхаус в Marola Residences, где пляжная роскошь соо…
$1,02 млн
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 349 м²
Этот необыкновенный пентхаус с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами в AWA Corasol п…
$1,52 млн
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 091 м²
Испытайте непревзойденную пляжную жизнь в Saint Marine, престижной коллекции резиденций на б…
$1,54 млн
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Пентхаус в Мерида, Мексика
Пентхаус
Мерида, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 566 м²
Расположенный на исторической территории Hacienda Xcanatun, захватывающее поместье 18-го век…
$1,03 млн
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 963 м²
Откройте для себя воплощение современной элегантности и удобства с этим потрясающим пентхаус…
$500,000
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Кондо в Канкун, Мексика
Кондо
Канкун, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 288 м²
Ощутите стиль жизни и роскошь в этом потрясающем кондоминиуме с 3 спальнями, расположенном в…
$1,21 млн
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 100 м²
Откройте для себя Мару в Playacar — a Роскошная квартира площадью 4100 квадратных футов, кот…
$1,59 млн
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 812 м²
Откройте для себя идеальное сочетание элегантности и спокойствия с этим потрясающим 3-комнат…
$910,000
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 042 м²
Откройте для себя вершину роскошной жизни в этой потрясающей 3-комнатной квартире в Soleii, …
$940,500
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Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 425 м²
Повысьте свой образ жизни с помощью этой элегантной кондоминиумы с 2 спальнями в престижном …
$780,000
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 713 м²
Испытайте вершину роскошной жизни с этим исключительным пентхаусом с 4 спальнями в Плайя-дел…
$900,000
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 789 м²
Испытайте идеальное сочетание роскоши, спокойствия и современного оздоровительного образа жи…
$1,30 млн
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Пентхаус в Puerto Aventuras, Мексика
Пентхаус
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Добро пожаловать на вершину пляжной жизни в Villas del Mar в Пуэрто-Авентурас. Этот потрясаю…
$925,000
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Пентхаус в Тулум, Мексика
Пентхаус
Тулум, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 5 231 м²
Откройте для себя непревзойденный роскошный образ жизни в этом изысканном пентхаусе Saastal,…
$700,000
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