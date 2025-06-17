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Отели в Мексике

Плая-дель-Кармен
3
Кинтана-Роо
9
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9 объектов найдено
Отель в Плая-дель-Кармен, Мексика
Отель
Плая-дель-Кармен, Мексика
Этот бутик-отель под ключ на 31 номер расположен всего в одном квартале от знаменитых 5-й ав…
$6,00 млн
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Отель в Плая-дель-Кармен, Мексика
Отель
Плая-дель-Кармен, Мексика
Этот недавно построенный 20-комнатный бутик-отель расположен в самом сердце района Центро Пл…
$4,00 млн
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Отель в Тулум, Мексика
Отель
Тулум, Мексика
Количество спален 20
Этот 20-комнатный отель расположен в центре Тулума, всего в 3 километрах от пляжа и археолог…
$4,20 млн
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Отель 21 743 м² в Тулум, Мексика
Отель 21 743 м²
Тулум, Мексика
Количество спален 21
Кол-во ванных комнат 21
Площадь 21 743 м²
Это редкое поместье с двумя посылками в бухте Танка включает в себя два отдельных объекта: п…
$8,50 млн
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Отель в Тулум, Мексика
Отель
Тулум, Мексика
Этот полностью функционирующий бутик-отель предлагает редкое сочетание приносящего доход гос…
$1,60 млн
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Отель в Тулум, Мексика
Отель
Тулум, Мексика
Количество спален 5
Эта исключительная бутик-недвижимость в Ла-Велета, Тулум, предлагает редкую возможность для …
$1,40 млн
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Отель в Плая-дель-Кармен, Мексика
Отель
Плая-дель-Кармен, Мексика
Этот отель «под ключ» 30 ключей в центре района Центро Плайя-дель-Кармен предлагает редкую в…
$3,50 млн
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Отель 5 979 м² в Тулум, Мексика
Отель 5 979 м²
Тулум, Мексика
Количество спален 11
Кол-во ванных комнат 10
Площадь 5 979 м²
Расположенный в популярном районе Тулум Ла Велета, этот 10-местный отель / квартира предлага…
$1,000,000
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Отель в Тулум, Мексика
Отель
Тулум, Мексика
Этот 25-комнатный отель только для взрослых в самом сердце Альдеа Зама, Тулум предлагает 4-з…
$7,20 млн
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