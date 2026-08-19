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Дома в Мексике

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Кинтана-Роо
3
Mahahual
3
7 объектов найдено
Вилла в Brisas de Zicatela, Мексика
Вилла
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 743 м²
Примите современную прибрежную жизнь с этой элегантной виллой с 1 спальней и 1,5 ванными ком…
$182,705
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Дом 3 спальни в Прогресо, Мексика
Дом 3 спальни
Прогресо, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 384 м²
Move-in Ready Beach Home в Челеме, Юкатан - частный бассейн с крышей и потрясающие открытые …
$205,000
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Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 545 м²
Расположен в Tangolunda, Huatulco. Откройте для себя идеальное пляжное убежище с этой возмож…
$85,000
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Вилла 3 комнаты в Mahahual, Мексика
Вилла 3 комнаты
Mahahual, Мексика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Gobal Costa Maya Project   - это жилой комплекс с частным пляжем, белыми песками и невероятн…
$401,674
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Вилла 2 комнаты в Mahahual, Мексика
Вилла 2 комнаты
Mahahual, Мексика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Gobalcostamayaproject   isaresidentialcomplexwithprivatebeach, whitesandsandtheincredibletur…
$371,277
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Дом 1 комната в Mahahual, Мексика
Дом 1 комната
Mahahual, Мексика
Число комнат 1
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Количество этажей 1
GOBAL COSTA MAYA, a world-class development consisting of 1500 residences designed under an …
$140,043
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LDV InvestLDV Invest
Дом 2 комнаты в Municipio de La Paz, Мексика
Дом 2 комнаты
Municipio de La Paz, Мексика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Количество этажей 1
Gobal Los Cabos Project is a residential complex with private beach, golden sands and the in…
$154,156
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