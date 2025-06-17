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Кондо в Мексике

Плая-дель-Кармен
8
Кинтана-Роо
30
Puerto Morelos
5
Puerto Aventuras
3
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Кондо Удалить
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32 объекта найдено
Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 787 м²
Опыт изысканного прибрежного проживания в этой 3-комнатной резиденции в Маранте, эксклюзивно…
$921,853
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Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 942 м²
Испытайте пляжную роскошь в лучшем виде с этой потрясающей кондоминиумом с 1 спальней в экск…
$530,000
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Кондо в Канкун, Мексика
Кондо
Канкун, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 360 м²
Погрузитесь в вершину роскошной жизни с этой исключительной кондоминиумом с 4 спальнями и 5 …
$1,71 млн
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Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 485 м²
Испытайте идеальный баланс современной элегантности и прибрежной безмятежности в этой потряс…
$626,500
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Кондо в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Кондо
Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 205 м²
Опыт изысканной прибрежной жизни в Casa Blake, знаковом центре деревни Марина в Коста-Пальма…
$1,70 млн
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 6
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 9 256 м²
Расположенный в престижном Costa Residences & Beach Club, этот необыкновенный кондоминиум с …
$5,78 млн
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 500 м²
Эта необычная кондоминиум с 2 спальнями и 2 ванными комнатами в престижном комплексе Aldea T…
$500,000
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 353 м²
Добро пожаловать в Сейбу в 25 лет, знаковую разработку, переопределяющую современную роскошь…
$499,764
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 352 м²
Добро пожаловать в Cruz Con Mar, потрясающий жилой оазис, расположенный в оживленном сердце …
$600,000
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 723 м²
Расположенный в эксклюзивном анклаве Майим в бухте Танка, эта потрясающая трехкомнатная, тре…
$1,55 млн
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 073 м²
Расположенный в эксклюзивном закрытом сообществе Luum Zamá, эта изысканная 2-комнатная резид…
$500,683
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 091 м²
Испытайте непревзойденную пляжную жизнь в Saint Marine, престижной коллекции резиденций на б…
$1,54 млн
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Кондо в Канкун, Мексика
Кондо
Канкун, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 288 м²
Ощутите стиль жизни и роскошь в этом потрясающем кондоминиуме с 3 спальнями, расположенном в…
$1,21 млн
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 100 м²
Откройте для себя Мару в Playacar — a Роскошная квартира площадью 4100 квадратных футов, кот…
$1,59 млн
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 812 м²
Откройте для себя идеальное сочетание элегантности и спокойствия с этим потрясающим 3-комнат…
$910,000
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Кондо в Плая-дель-Кармен, Мексика
Кондо
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 042 м²
Откройте для себя вершину роскошной жизни в этой потрясающей 3-комнатной квартире в Soleii, …
$940,500
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Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 425 м²
Повысьте свой образ жизни с помощью этой элегантной кондоминиумы с 2 спальнями в престижном …
$780,000
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 789 м²
Испытайте идеальное сочетание роскоши, спокойствия и современного оздоровительного образа жи…
$1,30 млн
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 4 217 м²
Испытайте лучшее в тропической жизни с этой потрясающей кондоминиумом на первом этаже с 3 сп…
$2,52 млн
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Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 386 м²
Побалуйте себя идеальным пляжным образом жизни с этой роскошной кондоминиумом с 3 спальнями …
$1,31 млн
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Кондо в Puerto Aventuras, Мексика
Кондо
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 238 м²
Добро пожаловать в Гран-Пенинсула, эксклюзивное убежище на набережной в Пуэрто-Авентурасе, г…
$1,04 млн
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 548 м²
Добро пожаловать в BESPOKE, эксклюзивную коллекцию из 22 архитектурно признанных резиденций,…
$895,000
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Кондо в Тулум, Мексика
Кондо
Тулум, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 154 м²
Добро пожаловать в продуманно спроектированную кондоминиум с 2 спальнями в Маранте, бутик на…
$626,652
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Кондо в Канкун, Мексика
Кондо
Канкун, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 2 643 м²
Испытайте непревзойденный стиль жизни элегантности и эксклюзивности в этой потрясающей 3-ком…
$1,39 млн
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Кондо в Puerto Aventuras, Мексика
Кондо
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 915 м²
Добро пожаловать в дом своей мечты на Ривьере Майя! Этот потрясающий пентхаус с 3 спальнями …
$1,06 млн
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Кондо в Puerto Aventuras, Мексика
Кондо
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 522 м²
Этот элегантный кондоминиум с 2 спальнями и 2,5 ванными комнатами в Marina Aqua предлагает и…
$567,568
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Кондо в Канкун, Мексика
Кондо
Канкун, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 105 м²
Откройте для себя вершину современной жизни в SLS Bahia Beach Residences, главный адрес, рас…
$1,38 млн
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Кондо в Канкун, Мексика
Кондо
Канкун, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 543 м²
Расположенная в востребованном районе Канкун, эта просторная резиденция с 3 спальнями и 3 ва…
$462,585
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Кондо в Puerto Morelos, Мексика
Кондо
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 217 м²
Расположенный вдоль безмятежных берегов Пуэрто-Морелоса, этот изысканный трехкомнатный кондо…
$921,500
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Кондо в Bahia Kino, Мексика
Кондо
Bahia Kino, Мексика
Наиболее привлекательное развитие океана в городе расслабленный и аутентичный образ жизни …
$201,000
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The Redland Property Group Ltd
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