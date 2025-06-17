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Пентхаусы в Мексике

Плая-дель-Кармен
5
Кинтана-Роо
11
Puerto Morelos
3
Юкатан
3
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15 объектов найдено
Пентхаус в Прогресо, Мексика
Пентхаус
Прогресо, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 3 268 м²
Этот эксклюзивный пентхаус с 4 спальнями и 5 ванными комнатами в Бонанзе, расположенный в от…
$799,000
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Пентхаус в Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Пентхаус
Сан-Хосе-дель-Кабо, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 770 м²
Этот пентхаус с 3 спальнями и 3,5 ванными комнатами предлагает 350,2 квадратных метра (3770 …
$1,63 млн
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 2 581 м²
Расположенный в престижном сообществе Плайя-дель-Кармен, этот изысканный пентхаус с двумя сп…
$675,000
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Пентхаус в Puerto Aventuras, Мексика
Пентхаус
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 086 м²
Испытайте набережную роскошь с этим потрясающим пентхаусом с 2 спальнями и 2,5 ванными комна…
$729,730
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Пентхаус в Puerto Morelos, Мексика
Пентхаус
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 386 м²
Повысьте свой опыт жизни на пляже с этим исключительным пентхаусом с 3 спальнями в INNA Beac…
$1,41 млн
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Пентхаус в Ixil, Мексика
Пентхаус
Ixil, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 4 091 м²
Добро пожаловать в этот необыкновенный пентхаус в Marola Residences, где пляжная роскошь соо…
$1,02 млн
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 6
Площадь 5 349 м²
Этот необыкновенный пентхаус с четырьмя спальнями и шестью ванными комнатами в AWA Corasol п…
$1,52 млн
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Пентхаус в Мерида, Мексика
Пентхаус
Мерида, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 3 566 м²
Расположенный на исторической территории Hacienda Xcanatun, захватывающее поместье 18-го век…
$1,03 млн
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 1 963 м²
Откройте для себя воплощение современной элегантности и удобства с этим потрясающим пентхаус…
$500,000
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 4
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 3 713 м²
Испытайте вершину роскошной жизни с этим исключительным пентхаусом с 4 спальнями в Плайя-дел…
$900,000
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Пентхаус в Puerto Aventuras, Мексика
Пентхаус
Puerto Aventuras, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 2 300 м²
Добро пожаловать на вершину пляжной жизни в Villas del Mar в Пуэрто-Авентурас. Этот потрясаю…
$925,000
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Пентхаус в Тулум, Мексика
Пентхаус
Тулум, Мексика
Количество спален 5
Кол-во ванных комнат 5
Площадь 5 231 м²
Откройте для себя непревзойденный роскошный образ жизни в этом изысканном пентхаусе Saastal,…
$700,000
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Пентхаус в Puerto Morelos, Мексика
Пентхаус
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 043 м²
Испытайте непревзойденную роскошь и эксклюзивность с 2-спальным пентхаусом Ocean View в Thea…
$500,000
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Пентхаус в Плая-дель-Кармен, Мексика
Пентхаус
Плая-дель-Кармен, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 3 451 м²
Откройте для себя вершину роскошной жизни с этим потрясающим пентхаусом с тремя спальнями в …
$575,000
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Пентхаус в Puerto Morelos, Мексика
Пентхаус
Puerto Morelos, Мексика
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 838 м²
Расположенный в самом сердце пышных джунглей Тулума, этот пентхаус с 2 спальнями предлагает …
$1,10 млн
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Параметры недвижимости в Мексике

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