Программы иммиграции в Мексике

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ВНЖ
ВНЖ Мексики
ВНЖ Мексики
Мексика Мексика
от
$7,000
Тип программы иммиграции ВНЖ
Срок получения от 1 месяцев
ВНЖ республики Мексика можно получить на основании следующих сценариев: 1) Статус финансово независимого лица Требования: -наличие внешних и стабильных источников дохода в размере 4400 долларов США в месяц (и за последние 6 месчцев до подачи документов) или накопления в сумме 74 700…
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Агентство
Billion Dollar Beauties
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