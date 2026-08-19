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Виллы в Мексике

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4 объекта найдено
Вилла в Brisas de Zicatela, Мексика
Вилла
Brisas de Zicatela, Мексика
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 1 743 м²
Примите современную прибрежную жизнь с этой элегантной виллой с 1 спальней и 1,5 ванными ком…
$182,705
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Вилла в Santa Maria Huatulco, Мексика
Вилла
Santa Maria Huatulco, Мексика
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 4 545 м²
Расположен в Tangolunda, Huatulco. Откройте для себя идеальное пляжное убежище с этой возмож…
$85,000
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Вилла 3 комнаты в Mahahual, Мексика
Вилла 3 комнаты
Mahahual, Мексика
Число комнат 3
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 4
Количество этажей 2
Gobal Costa Maya Project   - это жилой комплекс с частным пляжем, белыми песками и невероятн…
$401,674
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Вилла 2 комнаты в Mahahual, Мексика
Вилла 2 комнаты
Mahahual, Мексика
Число комнат 2
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 3
Количество этажей 2
Gobalcostamayaproject   isaresidentialcomplexwithprivatebeach, whitesandsandtheincredibletur…
$371,277
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Параметры недвижимости в Мексике

с видом на море
Недорогая
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