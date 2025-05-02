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  3. Жилой комплекс Новый комплекс вилл Kensington Gardens с частной школой и лагунами рядом с Downtown Dubai, International City Phase 2, Дубай, ОАЭ

Жилой комплекс Новый комплекс вилл Kensington Gardens с частной школой и лагунами рядом с Downtown Dubai, International City Phase 2, Дубай, ОАЭ

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,88 млн
18.05.2025
$1,88 млн
17.05.2025
$1,88 млн
16.05.2025
$1,88 млн
14.05.2025
$1,89 млн
13.05.2025
$1,87 млн
11.05.2025
$1,87 млн
10.05.2025
$1,88 млн
09.05.2025
$1,86 млн
08.05.2025
$1,85 млн
07.05.2025
$1,86 млн
14.04.2025
$1,85 млн
13.04.2025
$1,85 млн
12.04.2025
$1,86 млн
11.04.2025
$1,90 млн
10.04.2025
$1,91 млн
09.04.2025
$1,92 млн
08.04.2025
$1,92 млн
06.04.2025
$1,92 млн
05.04.2025
$1,90 млн
04.04.2025
$1,93 млн
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2
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Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 22274
ID новостройки на Realting
In CRM: 2394869
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 19.05.2025

Местонахождение

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  • Страна
    Объединённые Арабские Эмираты
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Kensington Gardens – это не просто жилой комплекс, это уникальное сообщество, где каждая деталь создана для комфорта и качества жизни. Представьте себе жизнь в зеленом оазисе, где элегантная британская архитектура гармонично сливается с умиротворяющими ландшафтами. К приобретению предлагаются изысканные таунхаусы с 3-5 спальнями, а также роскошные виллы с 6-7 спальнями. Каждая резиденция оформлена с использованием материалов премиум-класса. Оснащенная всем необходимым кухня, каждое утро будет наполняться мягким солнечным светом, который проникает через панорамные окна.

В проекте доступно многообразие удобств, которые сделают жизнь поистине комфортной. Прогуляйтесь по просторным паркам для йоги и медитации, где можно найти внутренний покой и гармонию. Детские площадки обеспечат безопасное и веселое времяпровождение детей. В центре комплекса расположен парк, где вы сможете отдохнуть на свежем воздухе, прогуляться или почитать книгу. Для любителей активного образа жизни есть спортивная площадка, где вы сможете поддерживать себя в форме, а ухоженные водные лагуны предоставляют идеальное место для отдыха с семьей или друзьями. Специальные площадки для выгула собак станут идеальным местом для веселых прогулок ваших питомцев.

В непосредственной близости от вашего нового дома вы найдете все необходимое для комфортной жизни: супермаркет, кафе и рестораны, местные магазины, а также частную школу и детский сад. Наличие больницы в пределах жилого комплекса обеспечит дополнительный уровень комфорта.

Удобства:

  • Парки для йоги и медитации
  • Площадки и парки для выгула собак
  • Беговые и велодорожки
  • Спортивная площадка
  • Детские игровые площадки
  • Частные школа и сад
  • Лагуны - искусственные водоемы, созданные для того, чтобы резиденты могли отдохнуть у воды в окружении природы

Окончание строительства - 4 квартал 2027 года.

Рассрочка (60/40)

Удобства и оснащение в доме

Полностью оборудованная кухня

Расположение и объекты поблизости

Район International City (Phase 2) в Дубае предлагает множество преимуществ, которые делают его привлекательным как для проживания, так и для инвестирования. Во-первых, это район с разнообразной архитектурой, вдохновленной традициями различных стран, что создает особую атмосферу. Удобное расположение International City Phase 2 обеспечивает легкий доступ к основным транспортным артериям города. Инфраструктура района развита: здесь есть магазины, супермаркеты, рестораны и кафе, а также заведения для отдыха и развлечений. Безопасность и близость к основным достопримечательностям города также являются важными аспектами этого района.

  • Dubai Safari Park - 10 минут
  • Global Village - 15 минут
  • Downtown Dubai - 16 минут
  • Burj Khalifa - 16 минут
  • Dubai Mall - 16 минут
  • Business Bay - 20 минут
  • IMG Worlds of Adventure - 23 минут
  • Burj Al Arab - 25 минут
  • Palm Jumeirah - 28 минут
  • Dubai Miracle Garden - 30 минут
  • Al Maktoum International Airport - 48 минут

Местонахождение на карте

Дубай, Объединённые Арабские Эмираты

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Жилой комплекс Новый комплекс вилл Kensington Gardens с частной школой и лагунами рядом с Downtown Dubai, International City Phase 2, Дубай, ОАЭ
Дубай, Объединённые Арабские Эмираты
от
$1,88 млн
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Пожалуйста, скажите продавцу, что Вы нашли это объявление на Realting.com
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