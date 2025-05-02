Жилой комплекс Новая резиденция Club Place с бассейном и живописными видами, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Club Place – это великолепный жилой проект, который предлагает вам идеальное сочетание элегантности и спокойствия на фоне захватывающих видов на поле для гольфа в Dubai Hills. Комплекс предлагает к приобретению апартаменты с 1-3 спальнями. Светлые комнаты с продуманной планировкой и великолепными видами создают атмосферу расслабления. Каждая резиденция спроектирована так, чтобы обеспечить вам просторное и комфортное жильё. Здесь царит современная элегантность: естественное освещение и высококачественная отделка, а также балконы, которые позволяют вам наслаждаться красотой окружающей природы.
В вашем распоряжении открытый бассейн с уютными шезлонгами, игровая площадка для детей, полностью оборудованный фитнес-центр, из которого открываются потрясающие виды на ухоженные ландшафты, а также тихие зоны для йоги.Удобства и оснащение в доме
Рассрочка (80/20):
Погрузитесь в мир роскоши, который находится стратегически близко к центру города, но при этом вдали от его суеты. Al Khail Road обеспечивает вам быстрый доступ к центру Дубая и достопримечательностям: