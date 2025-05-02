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Жилой комплекс Новая резиденция Club Place с бассейном и живописными видами, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Дубай, ОАЭ
от
$678,089
14.04.2025
$675,120
13.04.2025
$675,516
12.04.2025
$678,038
11.04.2025
$693,359
10.04.2025
$696,184
09.04.2025
$699,687
08.04.2025
$699,250
06.04.2025
$699,659
05.04.2025
$693,284
04.04.2025
$702,553
03.04.2025
$710,344
02.04.2025
$708,848
01.04.2025
$707,245
30.03.2025
$705,069
29.03.2025
$710,342
28.03.2025
$712,936
27.03.2025
$710,438
26.03.2025
$709,994
25.03.2025
$707,568
24.03.2025
$705,173
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Адрес Адрес
Параметры Параметры
Описание Описание
Медиа Медиа
ID: 20825
ID новостройки на Realting
In CRM: 2385938
ID новостройки на сайте компании
Дата обновления: 14.04.2025

Местонахождение

Показать на карте
  • Страна
    ОАЭ
  • Область / штат
    Дубай

О комплексе

Club Place – это великолепный жилой проект, который предлагает вам идеальное сочетание элегантности и спокойствия на фоне захватывающих видов на поле для гольфа в Dubai Hills. Комплекс предлагает к приобретению апартаменты с 1-3 спальнями. Светлые комнаты с продуманной планировкой и великолепными видами создают атмосферу расслабления. Каждая резиденция спроектирована так, чтобы обеспечить вам просторное и комфортное жильё. Здесь царит современная элегантность: естественное освещение и высококачественная отделка, а также балконы, которые позволяют вам наслаждаться красотой окружающей природы.

В вашем распоряжении открытый бассейн с уютными шезлонгами, игровая площадка для детей, полностью оборудованный фитнес-центр, из которого открываются потрясающие виды на ухоженные ландшафты, а также тихие зоны для йоги.

Удобства и оснащение в доме
  • Открытый бассейн
  • Детская площадка
  • Фитнес на открытом воздухе и в фитнес-центре
  • Многофункциональная комната
  • Круглосуточная охрана
  • Большое количество зеленых насаждений
  • Крытая парковка
Преимущества

Рассрочка (80/20):

  • 10% – первоначальный взнос
  • 10% – сентябрь 2024
  • 10% – февраль 2025
  • 10% – июль 2025
  • 10% – апрель 2026
  • 10% – ноябрь 2026
  • 10% –июнь 2027
  • 10% – январь 2028
  • 20% – во время сдачи проекта (декабрь 2028)
Расположение и объекты поблизости

Погрузитесь в мир роскоши, который находится стратегически близко к центру города, но при этом вдали от его суеты. Al Khail Road обеспечивает вам быстрый доступ к центру Дубая и достопримечательностям:

  • Downtown Dubai – 15 минут
  • Dubai Marina – 15 минут
  • Dubai International Airport – 20 минут
  • Al Maktoum Int. Airport – 35 минут

Местонахождение на карте

Дубай, ОАЭ

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Жилой комплекс Новая резиденция Club Place с бассейном и живописными видами, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ
Дубай, ОАЭ
от
$678,089
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