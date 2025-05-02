Жилой комплекс Новая резиденция Club Place с бассейном и живописными видами, Dubai Hills Estate, Дубай, ОАЭ

Club Place – это великолепный жилой проект, который предлагает вам идеальное сочетание элегантности и спокойствия на фоне захватывающих видов на поле для гольфа в Dubai Hills. Комплекс предлагает к приобретению апартаменты с 1-3 спальнями. Светлые комнаты с продуманной планировкой и великолепными видами создают атмосферу расслабления. Каждая резиденция спроектирована так, чтобы обеспечить вам просторное и комфортное жильё. Здесь царит современная элегантность: естественное освещение и высококачественная отделка, а также балконы, которые позволяют вам наслаждаться красотой окружающей природы.

В вашем распоряжении открытый бассейн с уютными шезлонгами, игровая площадка для детей, полностью оборудованный фитнес-центр, из которого открываются потрясающие виды на ухоженные ландшафты, а также тихие зоны для йоги.

Открытый бассейн

Детская площадка

Фитнес на открытом воздухе и в фитнес-центре

Многофункциональная комната

Круглосуточная охрана

Большое количество зеленых насаждений

Крытая парковка

Удобства и оснащение в домеПреимущества

Рассрочка (80/20):

10% – первоначальный взнос

10% – сентябрь 2024

10% – февраль 2025

10% – июль 2025

10% – апрель 2026

10% – ноябрь 2026

10% –июнь 2027

10% – январь 2028

20% – во время сдачи проекта (декабрь 2028)

Расположение и объекты поблизости

Погрузитесь в мир роскоши, который находится стратегически близко к центру города, но при этом вдали от его суеты. Al Khail Road обеспечивает вам быстрый доступ к центру Дубая и достопримечательностям: