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Квартиры и апартаменты в Al Manhal, ОАЭ

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни в Al Manhal, ОАЭ
Квартира 2 спальни
Al Manhal, ОАЭ
Количество спален 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 117 м²
Цена от 3 300 000 дирхамов | От 117 кв.мСама Яс (Aldar) - Переосмысление роскошной жизни на …
$898,583
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Параметры недвижимости в Al Manhal, ОАЭ

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