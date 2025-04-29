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Жильё в Al Aryam Island, ОАЭ

1 объект найдено
Квартира 4 комнаты в Al Aryam Island, ОАЭ
Квартира 4 комнаты
Al Aryam Island, ОАЭ
Число комнат 4
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 155 м²
Этаж 9/14
Представляем уникальный шанс приобрести недвижимость премиум-класса - BRABUS ISLAND. Элитная…
$1,20 млн
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Зарубежная недвижимость
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Параметры недвижимости в Al Aryam Island, ОАЭ

Недорогая
Элитная
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