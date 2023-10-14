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Квартиры с видом на горы в Uecevler Mahallesi, Турция

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1 объект найдено
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка в Uecevler Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с видом на горы, с парковка
Uecevler Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 110 м²
Этаж 1/10
Квартиры для Инвестиций в Проекте в Центре Бурсы в Нилюфере. Квартиры расположены в Бурсе, Н…
€163,000

Параметры недвижимости в Uecevler Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
недорогая
элитная
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