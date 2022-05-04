Istanbul Kucukcekmece Apartment Compound

Кадыкёй, Турция

Объект расположен в районе Кадыкёй Азиатской части Стамбула на самой престижной улице Багдад. Жилой комплекс состоит из одного корпуса. Благодаря оригинальному стилю он стал новой архитектурной доминантой района. Жилой комплекс находится в двух минутах ходьбы от набережной и парков. Из панорамных окон квартир открывается отличный вид на Мраморное море. Дойти до любимых магазинов, ресторанов и развлечений можно всего за пару минут. В пешей доступности от объекта находится остановка метробуса, что обеспечивает отличную транспортную доступность. Поблизости много торговых и культурных центров, школ и других учебных заведений, есть несколько больниц. В жилом комплексе 12 этажей. Для покупки доступны апартаменты планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 105 до 405 квадратных метров. Перед зданием находится открытый бассейн и с оборудованным деревянным настилом для отдыха и установленными на него лежаками. Для отдыха не обязательно отправляться на пляж, можно расположиться рядом с домом. Территория вокруг утопает в зелени. Трехэтажная парковка обеспечивает достаточное количество мест для автомобилей всех жильцов. На территории также имеется оздоровительный центр. Престижное расположение на улице Багдад, близость пляжей и панорамный вид на Мраморное море делает объект привлекательным для инвестирования. А семейная концепция в сочетании с удобными планировками обеспечит особый комфорт для круглогодичного проживания.