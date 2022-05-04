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Istanbul Kucukcekmece Apartment Compound

Мраморноморский регион, Турция
от
€187,533
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О комплексе

Почему это свойство؟ Площадь проекта является одной из наиболее значительных инвестиционных областей на европейской стороне города на двух континентах. Он находится в жизненно важном месте, в окружении ряда наиболее значительных образовательных, медицинских и коммерческих центров в Стамбуле. Жилой комплекс находится в центральной точке, прилегающей к основным транспортным и коммуникационным линиям. Для более престижного и частного образа жизни, квартиры роскошно оформлены и внимание уделяется деталям. Конкурентные цены с титульным документом, готовым к доставке, соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция

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Istanbul Kucukcekmece Apartment Compound
Мраморноморский регион, Турция
от
€187,533
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Меня интересует объект из Вашего объявления. Хочу получить больше информации об объекте. Какие условия покупки для иностранцев? Я бы хотел посетить квартиру/дом. Я хотел бы получить информацию об общей стоимости (включая налоги, агентское вознаграждение и т.д.). Возможна ли покупка в кредит/ипотеку?
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Почему это свойство؟ Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула. В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности. Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства. Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.
Агентство
Binaa Investment
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Агентство
Binaa Investment
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Резиденция ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Резиденция ЖК премиум класса в элитном районе Стамбула
Кадыкёй, Турция
от
€2,87 млн
Варианты отделки С отделкой
Объект расположен в районе Кадыкёй Азиатской части Стамбула на самой престижной улице Багдад. Жилой комплекс состоит из одного корпуса. Благодаря оригинальному стилю он стал новой архитектурной доминантой района. Жилой комплекс находится в двух минутах ходьбы от набережной и парков. Из панорамных окон квартир открывается отличный вид на Мраморное море. Дойти до любимых магазинов, ресторанов и развлечений можно всего за пару минут.  В пешей доступности от объекта находится остановка метробуса, что обеспечивает отличную транспортную доступность. Поблизости много торговых и культурных центров, школ и других учебных заведений, есть несколько больниц. В жилом комплексе 12 этажей. Для покупки доступны апартаменты планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 105 до 405 квадратных метров. Перед зданием находится открытый бассейн и с оборудованным деревянным настилом для отдыха и установленными на него лежаками.  Для отдыха не обязательно отправляться на пляж, можно расположиться рядом с домом. Территория вокруг утопает в зелени.  Трехэтажная парковка обеспечивает достаточное количество мест для автомобилей всех жильцов. На территории также имеется оздоровительный центр. Престижное расположение на улице Багдад, близость пляжей и панорамный вид на Мраморное море делает объект привлекательным для инвестирования. А семейная концепция в сочетании с удобными планировками обеспечит особый комфорт для круглогодичного проживания.
Агентство
FOA INVEST
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Многоквартирный жилой дом SAN MARİA SEASON
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Варианты отделки С отделкой
Год сдачи 2024
Количество этажей 12
Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Каргипинары Расположен в 1200 метрах от моря Квартиры 1+0 Один блок 120 квартир. Этажность 11 Площадь 1+0 - 47-51 м2 брутто Окончание строительства - 30.10.2024 Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства Инфраструктура комплекса: Открытый бассейн Водные горки Открытая парковка Детская игровая площадка Генератор Охрана Закрытая территория Ландшафтный дизайн Беседки Зона барбекю Особенности квартир: Подвесной потолок специального дизайна Кухонные шкафы Гардероб Шкафчики для ванной Стальная входная дверь Стеклопакеты ПВХ Лакокрасочные покрытия на силиконовой основе Сантехника 1-го класса Душевая кабина 1-го КЛАССА Ламинат Разводка под газовое отопление
Агентство
Realt Go
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