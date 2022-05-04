Istanbul Kucukcekmece Apartment Compound

Почему это свойство؟
Площадь проекта является одной из наиболее значительных инвестиционных областей на европейской стороне города на двух континентах.
Он находится в жизненно важном месте, в окружении ряда наиболее значительных образовательных, медицинских и коммерческих центров в Стамбуле.
Жилой комплекс находится в центральной точке, прилегающей к основным транспортным и коммуникационным линиям.
Для более престижного и частного образа жизни, квартиры роскошно оформлены и внимание уделяется деталям.
Конкурентные цены с титульным документом, готовым к доставке, соответствуют условиям получения турецкого гражданства.
Местонахождение новостройки
Мраморноморский регион, Турция
Калькулятор ипотеки
Процентная ставка, %
Срок кредитования, лет
Стоимость жилья
Первоначальный взнос, %
{{ initialPaymentCurrency }} EUR
Обратите внимание! Вы изменили параметр стоимости жилья на {{ differentPrice }}%. Это влияет на актуальность расчета ежемесячных платежей для текущего объекта недвижимости.
Вернуть обратно
Почему это свойство؟
Роскошные апартаменты на продажу в Бакиркое Стамбул, на прибрежной полосе Мраморного моря, на европейской стороне Стамбула.
В рамках жилого проекта, в окружении самых красивых туристических и развлекательных достопримечательностей Стамбула, где в городе встречаются самые значительные туристические достопримечательности и инвестиционные возможности.
Титульный акт готов к отправке, подходит для получения турецкого гражданства.
Жилые и гостиничные здания и специальный блок для офисов, окруженный всеми видами транспорта и услугами, такими как университеты, школы и больницы.
Объект расположен в районе Кадыкёй Азиатской части Стамбула на самой престижной улице Багдад. Жилой комплекс состоит из одного корпуса. Благодаря оригинальному стилю он стал новой архитектурной доминантой района.
Жилой комплекс находится в двух минутах ходьбы от набережной и парков. Из панорамных окон квартир открывается отличный вид на Мраморное море. Дойти до любимых магазинов, ресторанов и развлечений можно всего за пару минут.
В пешей доступности от объекта находится остановка метробуса, что обеспечивает отличную транспортную доступность. Поблизости много торговых и культурных центров, школ и других учебных заведений, есть несколько больниц.
В жилом комплексе 12 этажей. Для покупки доступны апартаменты планировками от 2+1 до 4+1 площадью от 105 до 405 квадратных метров. Перед зданием находится открытый бассейн и с оборудованным деревянным настилом для отдыха и установленными на него лежаками. Для отдыха не обязательно отправляться на пляж, можно расположиться рядом с домом. Территория вокруг утопает в зелени.
Трехэтажная парковка обеспечивает достаточное количество мест для автомобилей всех жильцов. На территории также имеется оздоровительный центр.
Престижное расположение на улице Багдад, близость пляжей и панорамный вид на Мраморное море делает объект привлекательным для инвестирования. А семейная концепция в сочетании с удобными планировками обеспечит особый комфорт для круглогодичного проживания.
Новый комплекс в Мерсине, Ердемли, р-н Каргипинары
Расположен в 1200 метрах от моря
Квартиры 1+0
Один блок 120 квартир.
Этажность 11
Площадь 1+0 - 47-51 м2 брутто
Окончание строительства - 30.10.2024
Первый взнос 50%, рассрочка до окончания строительства
Инфраструктура комплекса:
Открытый бассейн
Водные горки
Открытая парковка
Детская игровая площадка
Генератор
Охрана
Закрытая территория
Ландшафтный дизайн
Беседки
Зона барбекю
Особенности квартир:
Подвесной потолок специального дизайна
Кухонные шкафы
Гардероб
Шкафчики для ванной
Стальная входная дверь
Стеклопакеты ПВХ
Лакокрасочные покрытия на силиконовой основе
Сантехника 1-го класса
Душевая кабина 1-го КЛАССА
Ламинат
Разводка под газовое отопление