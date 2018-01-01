Квартиры в комплексе с развитой инфраструктурой в районе Оба

Каракокали, Турция

от €134,000

Вашему вниманию предлагаем новые апартаменты в современном комплексе в самом знаменитом районе Алании - Оба. Оба - один из самых известных туристических центров Аланьи, пользующийся популярностью у представителей Скандинавских стран. Комплекс находится в самом сердце района Оба. До аэропорта Аланьи Газипаша расстояние составляет 40 км. На первом входном этаже дома располагаются кафе и магазины, поэтому вы в любое время можете устроить шоппинг или отдохнуть за чашечкой турецкого кофе или чая. Если вам нравятся прогулки по ночному городу или вы просто любите ночную жизнь - всё к вашим услугам - кафе, рестораны, бары, ночные клубы. В качестве инфраструктуры комплекс оборудован бассейном, детским бассейном, фитнесом, сауной Типы апартаментов:К продаже представлены апартаменты с одной и двумя спальнями. В ходе отделки использованы высококачественные материалы. В качестве напольного покрытия во всех комнатах использована гранитная плитка. Кухонный гарнитур оборудован гранитной столешницей. В ванных комнатах установлены санузлы и душевые кабины. Также апартаменты оборудованы домофоном с видеосвязью. Преимущества покупки апартаментов:1. Комплекс расположен в самом центре района Оба 2. Песчаный пляж и вся инфраструктура расположены в 200 м 3. Привлекательная инвестиция