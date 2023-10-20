Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Турция
  3. Жилая
  4. Goeruekle Mahallesi
  5. Квартиры

Квартиры в Goeruekle Mahallesi, Турция

трехкомнатные
7
Квартира В архив
Очистить
9 объектов найдено
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
Этаж 1/7
Новые Просторные Квартиры в Выгодном Месте в Бурсе. Новые квартиры находятся в комплексе с к…
€133,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 212 м²
Этаж 1/6
Недвижимость с Системой «Умный Дом» в Удачном Месте Бурсы. Квартиры с системой «умный дом» р…
€154,000
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с кондиционером, с видом на горы
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 191 м²
Этаж 1/8
Просторные Квартиры в ЖК с Бассейном в Нилюфере, Бурса. Просторные квартиры в Бурсе располож…
€138,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 213 м²
Этаж 2/5
Квартиры с Большой Площадью в Бурсе в Комплексе с Охраной. Просторные квартиры, подходящие д…
€152,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка, с c ремонтом
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 174 м²
Этаж 1/6
Готовые Квартиры в Новом Комплексе с Бассейном в Бурсе. Жилой комплекс с бассейном и круглос…
€137,000
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 110 м²
Этаж 1/4
Доступная Недвижимость в Комплексе в Нилюфере, Бурса. Недвижимость в Бурсе построена с оптим…
€110,000
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 2 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 78 м²
Этаж 1/4
Доступная Недвижимость в Комплексе в Нилюфере, Бурса. Недвижимость в Бурсе построена с оптим…
€84,500
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 1 спальня с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
Этаж 1/4
Доступная Недвижимость в Комплексе в Нилюфере, Бурса. Недвижимость в Бурсе построена с оптим…
€64,500
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка в Goeruekle Mahallesi, Турция
Квартира 3 спальни с балконом, с парковка
Goeruekle Mahallesi, Турция
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 207 м²
Этаж 1/5
Просторные Квартиры в Бутик-Комплексе в Бурсе, Нилюфер. Квартиры с центральным напольным ото…
€137,000

Параметры недвижимости в Goeruekle Mahallesi, Турция

с видом на море
с бассейном
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти