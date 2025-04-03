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Виллы в Sanam Bin Subdistrict, Таиланд

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1 объект найдено
Вилла в Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
Вилла
Sanam Bin Subdistrict, Таиланд
Количество спален 3
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 266 м²
Здесь, в Redland Property Group, мы усердно трудились за кулисами, чтобы раскрыть следующее …
$365,000
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
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Параметры недвижимости в Sanam Bin Subdistrict, Таиланд

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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов