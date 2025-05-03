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Квартиры с садом в Районге, Таиланд

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1 объект найдено
Кондо в Районг, Таиланд
Кондо
Районг, Таиланд
Количество спален 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 70 м²
Этаж 22/33
Кондоминиум AD Hyatt в Вонг-Амате расположен на дороге Наклуа, Сои 16, Наклуа / Бангламунг. …
$136,631
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Агентство
Highrise Property and Construction
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Параметры недвижимости в Районге, Таиланд

с террасой
с видом на море
с бассейном
с видом на озеро
Недорогая
Элитная
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