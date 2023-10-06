ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Пхукет
Студии
Квартиры-студии возле озера в Пхукет, Таиланд
Студия
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Предпочитаемый язык общения
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования.
Правила пользования
.
Я ознакомлен и согласен с
правилами обработки персональных данных
.
Связаться с продавцом
Похожие объекты рядом
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с мебелью
Пхукет, Таиланд
1
1
53 м²
Береговая линия длиной 650 метров образует естественную границу с восточной стороны и имеет…
€251,595
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
2
1
26 м²
8
ТОП-НЕДВИЖИМОСТЬ ОТ 40 000$ В ТАИЛАНДЕ! ЗВОНИТЕ! БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. Планируете покупк…
€71,631
Рекомендовать
Студия 1 спальня с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
2
1
26 м²
30
Seven Seas Le Carnival - это проект от известного застройщика Universal Group Thailand. Кон…
€79,119
Рекомендовать
Дом 4 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
Паттайя, Таиланд
5
5
2
Предлагаем уникальный проект The Prospect Pattaya – престижное комьюнити, которое заслужи…
€1,03 млн
Рекомендовать
Дом 4 спальни с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
4
4
500 м²
1
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира с видом на море, с видом на горы
Пхукет, Таиланд
Above Element - это современный жилой комплекс, расположенный в одном из наиболее престижных…
Цена по запросу
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с мебелью, с кондиционером, с видом на море
Пхукет, Таиланд
3
4
414 м²
RESALE. Мечтательный вид на пляж Ката из каждой комнаты, просторные жилые помещения, обширны…
Цена по запросу
Рекомендовать
Вилла 2 спальни с Spalni
Пхукет, Таиланд
2
340 м²
RAW5261: This Resort & Residence offers a luxury boutique hotel experience in the peaceful S…
€648,442
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с балконом, с мебелью, с лифтом
Паттайя, Таиланд
3
1
41 м²
67
Grand Solaire Pattaya – проект от тайского застройщика Heights Holdings. Комплекс состоит из…
€132,647
Рекомендовать
Квартира 1 спальня в хорошем состоянии, с холодильником, с плитой
Пхукет, Таиланд
1
1
37 м²
2/4
Свяжитесь с представителем Habita для получения более подробной информации об этом объекте.
€96,027
Рекомендовать
Вилла 3 спальни с балконом, с мебелью, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
4
380 м²
RESALE. Сочетание современного и тропического дизайна, сочетание западных технологий и азиат…
€500,622
Рекомендовать
Вилла 5 спален с Spalni, с видом на океан
Пхукет, Таиланд
5
800 м²
KAM5426: Красивая вилла подходит для района Камала, в окружении холмов Камала и деревень. Ти…
€813,270
Рекомендовать
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
с видом на море
с видом на горы
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL