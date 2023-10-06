ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Лидирующее агентство в Алании
Новостройки
Квартиры в новостройках
Новые дома
Все новостройки
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики
Жилая
Лидирующее агентство в Алании
Квартира
Пентхаус
Кондо
Многоуровневые квартиры
Студия
Дом
Вилла
Замок
Коттедж
Особняк
Таунхаус
Шале
Дуплекс
Бунгало
Земельные участки
Элитная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость
Ресторан, кафе
Магазин
Отель
Офис
Производство
Доходный дом
Инвестиционная
Склад
Готовый бизнес
Другое
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость
Недвижимость от собственников
Найти агента
Агентства недвижимости
Агенты
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Аналитика
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Войти
Регистрация
Добавить объект
Realting.com использует файлы cookie, которые помогают улучшить взаимодействие с веб-сайтом.
Узнать больше
Да, я согласен
Фильтр
Цена:
EUR
USD
GBP
RUB
BYN
PLN
TRY
CZK
UZS
Тип недвижимости:
Квартира
Студия
Многоуровневые квартиры
Кондо
Пентхаус
Дом
Коттедж
Вилла
Таунхаус
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Таиланд
Жилая
Пхукет
Квартиры
Квартиры с бассейном в Пхукет, Таиланд
Патонг
22
Кату
5
Квартира
Очистить
212 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
По рейтингу
Кондо 1 спальня с видом на море, с бассейном, с видом на город
Пхукет, Таиланд
1
1
52 м²
3/6
Покупка квартиры в проекте Cassia Residence - это уникальное и заманчивое предложение, котор…
Цена по запросу
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с видом на горы, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
29 м²
1/6
€138,634
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
3/7
€220,530
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с видом на море, с бассейном, с видом на озеро
Пхукет, Таиланд
2
2
65 м²
5/6
€246,460
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
72 м²
7
Представляем изысканный угловой блок с двумя спальнями, стратегически предназначенный для уе…
€189,980
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
89 м²
2/2
Инфраструктура: Бассейн на крыше кондо с панорамным видом на море и закат Несколько бассейно…
€367,500
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
46 м²
5
Апартаменты с 1 спальней в новом комплекcе полностью оборудованы для комфортного отдыха и по…
€271,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
60 м²
5
Апартаменты с 2 спальнями в новом комплекcе, полностью оборудованы для комфортного отдыха и …
€391,000
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
8
Большой жилой комплекс с хорошо развитой инфраструктурой, расположенный всего в нескольких м…
€107,826
Рекомендовать
Квартира 3 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
3
121 м²
7
Современный жилой комплекс будет расположен в одном из самых зеленых районов Пхукета, всего …
€469,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
161 м²
8
Этот роскошный кондоминиум в районе Камала, был построен в декабре 2017 года. Он включает в …
€597,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
166 м²
8
Роскошный пентхаус в данном кондоминиуме – отличное место для большой семьи или короткого о…
€734,000
Рекомендовать
Квартира 1 спальня с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
1
85 м²
7
Апартаменты с одной спальней в данном кондоминиуме, станут прекрасным местом для проживания …
€200,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
87 м²
3/7
Трехкомнатная квартира в кондоминиуме. В квартире две спальни, две ванные комнаты, гостиная…
€270,000
Рекомендовать
Квартира 2 спальни с парковкой, с балконом, с кондиционером
Пхукет, Таиланд
2
78 м²
8
Просторная трехкомнатная квартира площадью 78 кв.м., подойдет как для семьи с детьми, так и …
€263,500
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
2
76 м²
4/6
€207,951
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
39 м²
2/6
€98,584
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
4
248 м²
7/7
€1,25 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
2
2
97 м²
2/5
€383,476
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
3
3
212 м²
3/3
€485,218
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
24 м²
1/7
€111,575
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
1
1
35 м²
2/7
€149,185
Рекомендовать
Кондо с бассейном, с личным бассейном, с джакузи
Пхукет, Таиланд
-1
1
25 м²
2/7
€149,185
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Ban Tha Pak Waeng, Таиланд
2
2
104 м²
1/5
€385,094
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном, с личным бассейном
Пхукет, Таиланд
3
3
338 м²
€1,43 млн
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
102 м²
7
€533,155
Рекомендовать
Кондо 2 спальни с бассейном
Пхукет, Таиланд
2
2
75 м²
7
€291,131
Рекомендовать
Кондо с бассейном
Пхукет, Таиланд
-1
1
34 м²
7
€117,762
Рекомендовать
Кондо 3 спальни с видом на море, с бассейном
Пхукет, Таиланд
3
3
342 м²
Это свойство - пентхаус SqM со спальнями и ванными комнатами, которые доступны для продажи. …
€744,515
Рекомендовать
Кондо 1 спальня с бассейном
Пхукет, Таиланд
1
1
47 м²
€156,862
Рекомендовать
Показать следующие 30 объектов
1
2
3
...
8
Типы недвижимости в Пхукет
пентхаусы
кондо
квартиры-студии
однокомнатные
двухкомнатные
трехкомнатные
четырехкомнатные
Параметры недвижимости в Пхукет, Таиланд
с видом на море
с видом на горы
с видом на озеро
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты
Суперлайк!
Понравилось объявление? Поставьте
суперлайк
1 суперлайк = 10 лайков
Подтвердить 50 R
Отменить
Нажимая кнопку «Подтвердить», с вашего баланса в личном кабинете спишется 50 риэлтингов (5 EUR) за использование суперлайка
Оплатить 5 EUR
Отменить
Нажимая кнопку «Оплатить», вы автоматически перейдете на страницу пополнения, т.к. на вашем балансе недостаточно риэлтингов
Суперлайк!
Вы уже поставили суперлайк для этого объекта. Чтобы отменить суперлайк, нажмите «Убрать»
Обратите внимание, что за отмену суперлайка риэлтинги не возвращаются
Убрать
Оставить
Нажимая кнопку «Убрать», вы отменяете суперлайк без возврата риэлтингов на ваш баланс
Поделитесь рекомендацией!
Зачем рекомендовать?
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL
Данный объект сохранен в ваших рекомендациях Realting. Чтобы удалить его из рекомендаций, перейдите по ссылке ниже
Удалить из рекомендаций
Поделитесь рекомендацией!
Вы можете поделиться рекомендацией в своих социальных сетях
Скопировать URL