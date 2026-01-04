  1. Realting.com
  Таиланд
  Патхумтхани
  Квартиры в новостройках

Квартиры в новостройках в Патхумтхани, Таиланд

Khlong Luang District
1
Кхлонг Луанг
1
Жилой комплекс KAVE AVA
Tha Khlong Town Municipality, Таиланд
от
$61,445
Количество этажей 8
Отличный вариант для инвестирования! Доходность от 5 %! Прекрасно подходит как для постоянного проживания, так и для сдачи в аренду! Дом сдан! Апартаменты полностью меблированы! Выгодное местоположение комплекса, повысит спрос н аренду! Современные апартаменты рядом с главной дор…
DDA Real Estate
Языки общения
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Español, Čeština, Français, Italiano, Türkçe, 简体中文
