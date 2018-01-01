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Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд

Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€389,881
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20
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О комплексе

Предлагаются современные виллы с бассейнами.

Окончание строительства - 3 квартал 2023 года.

Удобства и оснащение в доме
  • Кондиционеры
  • Полностью оборудованная кухня
Расположение и объекты поблизости
  • Рестораны и торговый центр - 3 км
  • Гольф-клуб - 3,3 км
  • Пляж Банг Тао - 5 км
  • Пляжный клуб - 6 км
  • Международная школа - 9 км
Местонахождение новостройки
Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд

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Ban Chung Subdistrict Administrative Organization, Таиланд
от
€389,881
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Комплекс окружает пышная зелень и умиротворяющая атмосфера. В проекте апартаменты с выходом к бассейну, семейные лофты с бассейнами или просторные виллы с 2 или 3 спальнями и бассейнами. Особенность - на террасах в апартаментах есть японский сад в стиле ZEN. В каждом доме установлена высококачественная итальянская кухня и японская мебель. Гарантированная доходность 6% годовых. Расположение и объекты поблизости Проект не только находится рядом со всеми удобствами, но и окружен множеством 4- и 5- звездочных отелей, пляжей, полей для гольфа и элитных роскошных домов. Пляжи Лаян и Банг Тао находятся всего в нескольких минутах ходьбы, а пляжи Сурин и Найтон – чуть далее. Аэропорт: 20 мин. Боут-авеню: 5 мин (магазины, известные рестораны, спа, салоны красоты) Порто де Пхукет Молл: 5 мин Аквапарк «Блю Три»: 12 мин Известные клубы: 6-12 мин (Кэтч клуб, пляжный домик Лаян, пляжный клуб Ксана) Международные школы: 10-25 мин (UWC, BIS, Каджонкиет, Хедстарт)
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У этого проекта ДВА огромных плюса 1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторых проблем и упростить эксплуатацию недвижимости, в тропическом климате. В строительстве, они также уделяют особое внимание ремонтопригодности здания, после его завершения. Это уменьшает затраты на техническое обслуживание и ремонт вашей недвижимости, в дальнейшем. Все знают о репутации финнов в строительной сфере. Разница в инфраструктуре, например нет поля для гольфа, или бегущей волны в бассейнах...Стоит ли за это платить минимум в 2-3 раза больше - это большой вопрос. 2. Расположение комплекса. Кондоминиум расположен в самом престижном районе города- на королевском холме Пратамнак, не далеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно.Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и целая русская улица в 50 м от дома и всего в 400 м от дома имеется отличная транспортная развязка. ]В проекте всего 8 этажей и квартиры различных планировок: студии от 23 — 27.5 кв м,, квартиры с 1 спальней от 29,5 — 31 кв м, и с 2 спальнями от 34, — 36 кв м, Вся инфраструктура комплекса расположена на крыше, а именно: бассейн, шезлонги и зонтики, для принятия солнечных ванн и релаксации, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна, зеленая терраса, и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум включает в себя такие удобства, как: второй бассейн на первом этаже во дворе, подземная парковка,  круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.  РАССТОЯНИЕ ДО : до Walking Street - 3 км до аквапарка - 1,4км до Храма Большого Будды - 1,5 км до Cosy Beach - 2.2 км до Pratumnak Beach - 1 км до Yinyom  Beach - 1.2 км до Jomtien  Beach - 2,4 км ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:  STUDIO:  21.65 м2 -  1,593,900 ฿   ~ 45.800$  Цены и метраж в этом промежутке, много планировок 27.5 м2 -  1,992,375 ฿   ~ 57.230$ 1 BEDROOM:  29.45 м2: от 2,142,000฿  ~ 61.500$ 31.40 м2 - до 2,354,625฿  ~ 67,650$ 2 BEDROOM: 34.20 м2: от 2,425,500฿  ~ 69.700$ до 2,572,500฿  ~ 73,900$ 36.25 м2 - от2,564,100฿  ~ 73.650$ до 2,797,200฿  ~ 80,350$ Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.  Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: ~5.500$ РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ: Налог на покупку: 2.1% (4,2% оплачивает застройщик) Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата) Установка интернета 1500 ฿ (единоразовая оплата) и в дальнейшем абонентская плата 550฿ в месяц Кап.ремонт: 650 ฿ x м² (единоразовая оплата) ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ: Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры Содержание общих территорий комплекса: 55 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год)
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