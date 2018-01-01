Новый комплекс вилл с бассейнами недалеко от гольф-клуба, Пхукет, Таиланд

Паттайя, Таиланд
22–34 м²
3
Сдача в: 2026
У этого проекта ДВА огромных плюса
1. Цена - таких цен просто нет в Паттайе на рынке новостроек, при том, что качество на высочайшем уровне.Застройщик финская компания и они применяют все свои ноу-хау технологии при строительстве, в вопросах влажности и вентиляции, чтобы избежать некоторых проблем и упростить эксплуатацию недвижимости, в тропическом климате. В строительстве, они также уделяют особое внимание ремонтопригодности здания, после его завершения. Это уменьшает затраты на техническое обслуживание и ремонт вашей недвижимости, в дальнейшем. Все знают о репутации финнов в строительной сфере. Разница в инфраструктуре, например нет поля для гольфа, или бегущей волны в бассейнах...Стоит ли за это платить минимум в 2-3 раза больше - это большой вопрос.
2. Расположение комплекса. Кондоминиум расположен в самом престижном районе города- на королевском холме Пратамнак, не далеко от резиденции королевской семьи. До центра города, пирса Бали хай, знаменитой Волкинг стрит подать рукой, но при всем при этом, Пратамнак является спальным районом и здесь всегда тихо и спокойно.Чистые пляжи, прогулочные парки, тротуары вдоль дорог, холм Золотого Будды, смотровые площадки, небольшой аквапарк, продуктовые рынки и целая русская улица в 50 м от дома и всего в 400 м от дома имеется отличная транспортная развязка.
]В проекте всего 8 этажей и квартиры различных планировок: студии от 23 — 27.5 кв м,, квартиры с 1 спальней от 29,5 — 31 кв м, и с 2 спальнями от 34, — 36 кв м, Вся инфраструктура комплекса расположена на крыше, а именно: бассейн, шезлонги и зонтики, для принятия солнечных ванн и релаксации, полностью оборудованный фитнес зал, финская сауна, зеленая терраса, и все это с прекрасным панорамным видом на море и холм Пратамнак. Так же кондоминиум включает в себя такие удобства, как: второй бассейн на первом этаже во дворе, подземная парковка, круглосуточное видеонаблюдение и охрану, 2 лифта, Wi-Fi на каждом этаже, бесплатный шаттл-бас курсирующий до пляжа, либо до тук-туков.
РАССТОЯНИЕ ДО :
до Walking Street - 3 км
до аквапарка - 1,4км
до Храма Большого Будды - 1,5 км
до Cosy Beach - 2.2 км
до Pratumnak Beach - 1 км
до Yinyom Beach - 1.2 км
до Jomtien Beach - 2,4 км
ТИПЫ АПАРТАМЕНТОВ:
STUDIO:
21.65 м2 - 1,593,900 ฿ ~ 45.800$
Цены и метраж в этом промежутке, много планировок
27.5 м2 - 1,992,375 ฿ ~ 57.230$
1 BEDROOM:
29.45 м2: от 2,142,000฿ ~ 61.500$
31.40 м2 - до 2,354,625฿ ~ 67,650$
2 BEDROOM:
34.20 м2: от 2,425,500฿ ~ 69.700$ до 2,572,500฿ ~ 73,900$
36.25 м2 - от2,564,100฿ ~ 73.650$ до 2,797,200฿ ~ 80,350$
Апартаменты продаются с чистовой отделкой и встроенной мебелью.
Комплект мебель + техника оплачивается дополнительно: ~5.500$
РАСХОДЫ ПРИ ПОКУПКЕ:
Налог на покупку: 2.1% (4,2% оплачивает застройщик)
Установка счетчиков воды и электричества: 10.000 ฿ (единоразовая оплата)
Установка интернета 1500 ฿ (единоразовая оплата) и в дальнейшем абонентская плата 550฿ в месяц
Кап.ремонт: 650 ฿ x м² (единоразовая оплата)
ЕЖЕГОДНЫЕ РАСХОДЫ:
Налог на владение недвижимостью: 0,02% от стоимости квартиры
Содержание общих территорий комплекса: 55 ฿ x м² x 12 мес. (оплачивается 1 раз в год)