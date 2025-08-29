Показать объекты на карте Показать объекты списком
  2. Таиланд
  3. Столичный ампхе Пхукет
  4. Долгосрочная аренда
  5. Квартира

Снять квартиру в Столичном ампхе Пхукет, Таиланд на долгий срок

1 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Карон, Таиланд
Квартира 3 комнаты
Карон, Таиланд
Число комнат 3
Площадь 77 м²
Этаж 2/7
Kata Oceanview — просторные апартаменты с видом на море в Ката (Пхукет)Добро пожаловать в Ka…
$4,078
в месяц
