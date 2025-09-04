Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Таиланд
  3. Катху
  4. Долгосрочная аренда
  5. Студия

Аренда студий в Катху, Таиланд на месяц

1 объект найдено
Студия в Патонг, Таиланд
Студия
Патонг, Таиланд
Площадь 40 м²
Этаж 6/7
Bayshore Oceanview Condominium — стильные апартаменты рядом с пляжем Патонг (Пхукет)Добро по…
$1,794
в месяц
