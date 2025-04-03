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Квартиры в Чонбури, Таиланд

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Чонбури, Таиланд
Квартира 1 комната
Чонбури, Таиланд
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
Этаж 4/6
Ощутите идеальное сочетание комфорта и удобства в этой студии в Банг Саене, Чонбури. Эта пре…
$29,525
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Агентство
Международное агентство недвижимости Habita
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Квартира в Чонбури, Таиланд
Квартира
Чонбури, Таиланд
Мы объединились с некоторыми из самых уважаемых имен в бизнесе, чтобы предоставить вам эту п…
$59,874
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Агентство
The Redland Property Group Ltd
Языки общения
English
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов