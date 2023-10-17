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Квартиры в San Pedro de Alcantara, Испания

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9 объектов найдено
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 111 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,10 млн
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Пентхаус 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 154 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€1,47 млн
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 96 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€540,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 133 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€699,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 174 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€840,000
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 4 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 193 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€850,000
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 3 спальни с кондиционером, с видом на море, с видом на горы
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 153 м²
Количество этажей 5
Стильные апартаменты в Марбелье недалеко от пляжей Коста-дель-Соль Застройщик признает важно…
€860,000
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни со стеклопакетами, с балконом, с мебелью
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Этаж 2/8
Апартаменты на первой линии San pedro beach, Marbella 690,000€ Жилая площадь 145m2  …
€690,000
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом в San Pedro de Alcantara, Испания
Квартира 2 спальни с кондиционером, с видом на море, с гаражом
San Pedro de Alcantara, Испания
Комнаты 2
Площадь 110 м²
Апартамент на продажу в San Pedro de Alcantara, с 2 спальня, 1 ванная и характеристики гараж…
€334,000
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