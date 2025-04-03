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Жильё в Семёнов, Россия

1 объект найдено
Квартира в Семёнов, Россия
Квартира
Семёнов, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 2/2
Предлагаю к покупке двухкомнатную квартиру в городе Семенов, расположенную на втором этаже к…
$26,505
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Рейтинг 4.9 / 5:
1111 голосов