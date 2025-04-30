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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Москве, Россия

район Коммунарка
13
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160 объектов найдено
Коммерческое помещение 165 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 165 м²
Москва, Россия
Площадь 165 м²
Этаж 14
Общие сведения: Предлагаем в аренду офисное помещение площадью 165 м², расположенное на 14 э…
$5,490
в месяц
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Коммерческое помещение 211 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 211 м²
Москва, Россия
Площадь 211 м²
Этаж 1/10
Аренда свободного назначения 211.00 кв.м. 1 этаж Предлагаем вашему вниманию двухуровневое п…
$6,655
в месяц
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Коммерческое помещение 135 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 135 м²
Москва, Россия
Площадь 135 м²
Этаж 1/1
высота потолков - 6 м сетка колон - 12 м электричество - 613 кВт Технические характеристик…
$4,900
в месяц
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Коммерческое помещение 14 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 14 м²
Москва, Россия
Площадь 14 м²
Этаж 1
Сдаётся уникальнoe помeщение в aренду (в 100 метpax) от метро Лесопарковая Площадь 14кв.м Пе…
$726
в месяц
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Коммерческое помещение 939 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 939 м²
Москва, Россия
Площадь 939 м²
Этаж 1
Теплый склад — 1 этаж. Охрана: Круглосуточная с видеонаблюдением. Доступ: 24/7. Въезд: бесп…
$19,314
в месяц
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Коммерческое помещение 38 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 38 м²
Москва, Россия
Площадь 38 м²
Этаж 1/14
Вам доступна уникальная возможность арендовать помещение свободного назначения площадью 38.3…
$3,146
в месяц
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Коммерческое помещение 409 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 409 м²
Москва, Россия
Площадь 409 м²
Этаж 2/5
Бизнес-центр «Буревестник» Общее описание: Бизнес-центр «Буревестник» — современный деловой…
$10,758
в месяц
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Коммерческое помещение 930 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 930 м²
Москва, Россия
Площадь 930 м²
Этаж 1/1
Просторные складские помещения на аренду!   Предлагаем в аренду склад общей площадью 930 кв…
$20,884
в месяц
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Коммерческое помещение 254 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 254 м²
Москва, Россия
Площадь 254 м²
Этаж 7/12
Предлагаем вашему вниманию отличное предложение по аренде офиса площадью 254.00 кв.м. на 7 э…
$14,882
в месяц
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Коммерческое помещение 100 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 100 м²
Москва, Россия
Площадь 100 м²
Этаж 1/10
Аренда помещения 100.00 кв.м. 1 этаж Предлагаем вашему вниманию двухуровневое помещение на …
$3,630
в месяц
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Коммерческое помещение 106 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 106 м²
Москва, Россия
Площадь 106 м²
Этаж 3
Аренда офиса на 3 этаже, всего в 5 минутах от метро Октябрьская! Площадь - 106 кв.м. Сейча…
$5,397
в месяц
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Коммерческое помещение 69 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 69 м²
Москва, Россия
Площадь 69 м²
Этаж 9
Внимание! Сдаётся в аренду торговое помещение свободного назначения на первом этаже в жилом …
$3,630
в месяц
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Коммерческое помещение 62 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 62 м²
Москва, Россия
Площадь 62 м²
Этаж 1/9
Предлагаем вашему вниманию уникальное торговое помещение свободного назначения на первом эта…
$3,327
в месяц
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Коммерческое помещение 50 м² в Rumancevo, Россия
Коммерческое помещение 50 м²
Rumancevo, Россия
Площадь 50 м²
Этаж 1/24
- Помещение 50 кв.м. - Первый этаж - 2 отдельных входа - Все городские коммуникации - Мокрые…
$3,025
в месяц
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Коммерческое помещение 267 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 267 м²
Москва, Россия
Площадь 267 м²
Этаж 5/12
Сдам офисное помещение  266.9  м2 в новом бизнес-парке класса А. Лот расположен в бизнес-па…
$8,073
в месяц
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Коммерческое помещение 33 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 33 м²
Москва, Россия
Площадь 33 м²
Этаж 13/17
$1,028
в месяц
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Коммерческое помещение 124 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 124 м²
Москва, Россия
Площадь 124 м²
Этаж 1/9
Предлагаем в аренду торговое помещение свободного назначения площадью 124,3 кв.м. на первом …
$6,473
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 200 м²
Москва, Россия
Площадь 200 м²
Этаж -1/7
Офис 200 м2 в БЦ Цветной 30 - современное пространство для работы, в центре Москвы рядом с м…
$7,259
в месяц
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Коммерческое помещение 170 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 170 м²
Москва, Россия
Площадь 170 м²
Этаж 7/7
Представляем вашему вниманию светлый, современный. комфортный офис 170 м2 в ЦАО Москвы! …
$16,866
в месяц
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Коммерческое помещение 115 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 115 м²
Москва, Россия
Площадь 115 м²
Этаж 3/7
Аренда офисного помещения на 3 этаже с видом в Атриум в районе метро Давыдково! 114.80 кв.…
$3,935
в месяц
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Коммерческое помещение 64 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 64 м²
Москва, Россия
Площадь 64 м²
Этаж 6/5
Аренда помещения Ставка МАП: 133 333 руб. (в том числе НДС и коммунальные расходы). Расп…
$1,613
в месяц
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Коммерческое помещение 1 052 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 1 052 м²
Москва, Россия
Площадь 1 052 м²
Этаж 4/13
Год арендных каникул для новых арендаторов! Офис 1051.7м2 в престижном Обручевском районе​​​…
$35,527
в месяц
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Коммерческое помещение 116 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 116 м²
Москва, Россия
Площадь 116 м²
Этаж 3/7
Сдается в аренду современный , очень комфортный офис 116,4 м2 в Бизнес-центре класса А! Офис…
$3,990
в месяц
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Коммерческое помещение 164 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 164 м²
Москва, Россия
Площадь 164 м²
Этаж 1/12
Сдам помещение под ритейл 163.9 м2 в новом бизнес-парке класса А. Бизнес-парк состоит из ше…
$7,932
в месяц
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Коммерческое помещение 124 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 124 м²
Москва, Россия
Площадь 124 м²
Этаж -1/5
Сдается в аренду помещение рядом метро Алексеевская Подходит под разное назначение Номер о…
$1,375
в месяц
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Коммерческое помещение 959 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 959 м²
Москва, Россия
Площадь 959 м²
Этаж 1/4
Здание постройки начала ХХ века. АРЕНДА ОТ СОБСТВЕННИКА, БЕЗ каких либо комиссий . В шагов…
$348,111
в месяц
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Коммерческое помещение 905 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 905 м²
Москва, Россия
Площадь 905 м²
Этаж 2/3
Сдам сервисный офис 904,6 м2, метро Тульская. Без комиссии. МАП 4 680 000 рублей в месяц. …
$56,624
в месяц
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Коммерческое помещение 35 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 35 м²
Москва, Россия
Площадь 35 м²
Этаж 1
Описание Aрендa тopговoго помещения 35м2 1-й Кoтляковcкий перeулок, д. 2Ак3 (4 минуты пешком…
$1,028
в месяц
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Коммерческое помещение 48 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 48 м²
Москва, Россия
Площадь 48 м²
Этаж 2/3
Просторный офис на аренду на втором этаже с отличным расположением возле метро Тульская! Пло…
$1,996
в месяц
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Коммерческое помещение 125 м² в Москва, Россия
Коммерческое помещение 125 м²
Москва, Россия
Площадь 125 м²
Этаж 5/13
Сдам в аренду офис 125.3 м2 в престижном Обручевском районе.  Расположен в концептуальном б…
$4,674
в месяц
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