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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Санкт-Петербурге, Россия

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3 объекта найдено
Коммерческое помещение 194 м² в Шушары, Россия
Коммерческое помещение 194 м²
Шушары, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 194 м²
Этаж 1/14
Сдается помещение свободного назначения на длительный срок, на 1 этаже 1 линии! Основные п…
$2,117
в месяц
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Коммерческое помещение 172 м² в Санкт-Петербург, Россия
Коммерческое помещение 172 м²
Санкт-Петербург, Россия
Число комнат 4
Площадь 172 м²
Этаж 1/6
Угол Московского проспекта и Кузнецовской улицы. Рекламу можно разместить с двух сторон. От…
$7,259
в месяц
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Коммерческое помещение 1 810 м² в Колпино, Россия
Коммерческое помещение 1 810 м²
Колпино, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 1 810 м²
Этаж 1/1
На территории Ижорского завода сдаются два теплых цеха с кран-балкой высотой 6 метров, г.п. …
$16,939
в месяц
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