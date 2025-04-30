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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Московской области, Россия

Мисайлово
4
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4 объекта найдено
Коммерческое помещение 112 м² в Мисайлово, Россия
Коммерческое помещение 112 м²
Мисайлово, Россия
Площадь 112 м²
Этаж 1
Аренда торгового помещения 112м2 Ж.К. Пригород Лесное, улица имени Героя России Филипова…
$4,024
в месяц
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Коммерческое помещение 105 м² в Мисайлово, Россия
Коммерческое помещение 105 м²
Мисайлово, Россия
Площадь 105 м²
Этаж 1
Аренда торгового помещения 105м2 Ж.К. Пригород Лесное, улица имени Героя России Филипова…
$3,841
в месяц
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Коммерческое помещение 25 м² в Мисайлово, Россия
Коммерческое помещение 25 м²
Мисайлово, Россия
Площадь 25 м²
Этаж 1
Аренда торгового помещения 25м2 с ремонтом. Ж.К. Пригород Лесное, улица имени Л.И. Гоман,…
$1,220
в месяц
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Коммерческое помещение 110 м² в Мисайлово, Россия
Коммерческое помещение 110 м²
Мисайлово, Россия
Площадь 110 м²
Этаж 1
Аренда торгового помещения 110м2 Ж.К. Пригород Лесное, улица имени Л.И. Гоман,д 3 1-я ли…
$3,537
в месяц
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