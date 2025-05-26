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Долгосрочная аренда коммерческой недвижимости в Калининградской области, Россия

Зеленоградск
5
Коммерческое помещение Удалить
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27 объектов найдено
Коммерческое помещение 800 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 800 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 800 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$8,087
в месяц
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Коммерческое помещение 101 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 101 м²
Калининград, Россия
Площадь 101 м²
Этаж 1/4
Предлагаем в аренду помещение в центре города по адресу Ленинский проспект ( ориентир ТЦ Пла…
$1,264
в месяц
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Коммерческое помещение 91 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 91 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 91 м²
Этаж 1/5
Помещение свободного назначения 91,4м2. . Отдeльный вxод c улицы. Центральное oтоплeние, сво…
$569
в месяц
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Коммерческое помещение 96 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 96 м²
Калининград, Россия
Площадь 96 м²
Этаж 1/3
Пepвая линия улицы Горького. Помeщeниe пpекраcно пoдoйдет под салон кpаcoты, магазин или ино…
$1,011
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 200 м²
Калининград, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Предлагаем шикарное помещение свободного назначения Ленинский проспект , ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ! Обща…
$2,527
в месяц
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Коммерческое помещение 150 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 150 м²
Калининград, Россия
Площадь 150 м²
Этаж 1/16
Помещение свободного назначения (open space) с отдельным входом. Большим количеством окон. П…
$123,193
в месяц
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Коммерческое помещение 81 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 81 м²
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/6
Помещение 68 кв.метров с отдельным входом по ул. Добролюбова ориентир Красносельская. Полу-ц…
$512
в месяц
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Коммерческое помещение 400 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 400 м²
Калининград, Россия
Площадь 400 м²
Этаж 5/5
Предлагаем шикарное помещение свободного назначения Ленинский проспект , ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ! Обща…
$4,675
в месяц
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Коммерческое помещение 482 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 482 м²
Калининград, Россия
Площадь 482 м²
Этаж 1/21
Большое торговое помещение или клиентская зона, 177 кв.м. Более 10 кабинетов, 4 санузла, сто…
$4,296
в месяц
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Коммерческое помещение 36 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 36 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 1/10
Помещение свободного назначения на первой линии, отдельный вход с улицы. Автономное отоплени…
$442
в месяц
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Коммерческое помещение 156 м² в Светлогорск, Россия
Коммерческое помещение 156 м²
Светлогорск, Россия
Площадь 156 м²
Этаж 1/4
Помещение свободного назначения в Светлогорске - 2. Удобное месторасположение, район новостр…
$1,971
в месяц
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Коммерческое помещение 300 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 300 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 300 м²
Склад на охраняемой территории по ул. Дзержинского. Отличные подъездные пути. Охранно-пропус…
$853
в месяц
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Коммерческое помещение 73 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 73 м²
Калининград, Россия
Площадь 73 м²
Этаж 1/14
Пoмещeниe свободного назначения c oтдельным входом и вeликoлeпным витpинным oстеклениeм. Эле…
$1,017
в месяц
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Коммерческое помещение 119 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 119 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 119 м²
Этаж 1/5
Торговое помещение по ул. Ульяны Громовой. Помещение с отдельным входом. Полностью с отделко…
$998
в месяц
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Коммерческое помещение 185 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 185 м²
Калининград, Россия
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Этаж 1/8
Коммерческое помещение под медицинский центр по ул. Еловая аллея , ор-р Гагарина. Помещение …
$3,538
в месяц
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Коммерческое помещение 245 м² в Светлый, Россия
Коммерческое помещение 245 м²
Светлый, Россия
Площадь 245 м²
Этаж 1/1
Помещение свободного назначения Густонаселенный район города Светлый Калининградской области…
$3,159
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 200 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$2,527
в месяц
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Коммерческое помещение 491 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 491 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 491 м²
Этаж 1/2
Помещение свободного назначения. Удобное месторасположение, вторая линия от Курортного просп…
$3,412
в месяц
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Коммерческое помещение 29 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 29 м²
Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/3
Офисное помещение 29 кв.м. по проспекту Мира. Помещение находится в нежилом трехэтажном здан…
$369
в месяц
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Коммерческое помещение 51 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 51 м²
Калининград, Россия
Площадь 51 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения в ЖK Heвcкий парк. Отдельный вход. Витринный окна. Высота по…
$872
в месяц
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Коммерческое помещение 67 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 67 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения расположено на первом этаже пристройки к жилому зданию, имее…
$594
в месяц
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Коммерческое помещение 93 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 93 м²
Зеленоградск, Россия
Число комнат 5
Площадь 93 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения со свежей отделкой, отдельным входом в жилом микрорайоне Зел…
$758
в месяц
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Коммерческое помещение 400 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 400 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 400 м²
Этаж 2/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$4,043
в месяц
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Коммерческое помещение 70 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 70 м²
Калининград, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
Сдается в аренду помещение свободного назначения в центре города по улице Набережная Баграмя…
$1,011
в месяц
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Коммерческое помещение 420 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 420 м²
Калининград, Россия
Площадь 420 м²
Складское помещение в 2х уровнях, на 1 уровне: 280 кв.метров, 2 уровень: 140 кв.метров. Круг…
$1,516
в месяц
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Коммерческое помещение 800 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 800 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 800 м²
Складское помещение от 800 м2 в Московской районе, ориентир ул.Емельянова, ул. Энергетиков. …
$3,159
в месяц
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Коммерческое помещение 288 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 288 м²
Калининград, Россия
Площадь 288 м²
Этаж 1/3
Помещение свободной планировки по ул. Горького. 700 кв.м. можно использовать под спортивный …
$1,274
в месяц
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