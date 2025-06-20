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Снять недвижимость на длительный срок в Калининградской области, Россия

Светлогорск
4
Зеленоградск
6
51 объект найдено
Коммерческое помещение 200 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 200 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$2,548
в месяц
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Коммерческое помещение 200 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 200 м²
Калининград, Россия
Площадь 200 м²
Этаж 5/5
Предлагаем шикарное помещение свободного назначения Ленинский проспект , ПЕРВАЯ ЛИНИЯ ! Обща…
$2,548
в месяц
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Квартира 1 комната в городской округ Калининград, Россия
Квартира 1 комната
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 34 м²
Этаж 3/9
1 комнатная квартира по ул. Багратиона ор-р Рыбная деревня. Объект №26256-32495
$38
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
Этаж 3/3
Сдается двухкомнатная квартира на ул Димитрова 13. Квартира светлая уютная, потолки 3.10, ес…
$573
в месяц
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Квартира 1 комната в Зеленоградск, Россия
Квартира 1 комната
Зеленоградск, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 40 м²
Этаж 3/9
Сдается однокомнатная квартира в курортном городе Зеленоградске, на ул Тургенева, в новом до…
$446
в месяц
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Дом 2 комнаты в Калининград, Россия
Дом 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в ЛЕТНИЙ период с июня по август включительно(возможно и сентябрь) 2 изолированные к…
$637
в месяц
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Коммерческое помещение 288 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 288 м²
Калининград, Россия
Площадь 288 м²
Этаж 1/3
Помещение свободной планировки по ул. Горького. 700 кв.м. можно использовать под спортивный …
$1,284
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 10/13
Дом 2020 г/п с огороженной территорией. Расположен в шаговой доступности от пл.Победы. Прост…
$446
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
Этаж 6/9
Сдается шикарная 2 комнатная квартира с дизайнерским евроремонтом в центре города на ул. Баг…
$956
в месяц
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Коммерческое помещение 96 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 96 м²
Калининград, Россия
Площадь 96 м²
Этаж 1/3
Пepвая линия улицы Горького. Помeщeниe пpекраcно пoдoйдет под салон кpаcoты, магазин или ино…
$1,019
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 50 м²
Этаж 6/9
Предлагаю к сдаче в аренду с 10 мая 2 комнатную квартиру в ЖК Емеля на ул. Емельянова. Новый…
$446
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 32 м²
Этаж 1/5
Сдам светлую, просторную, уютную 1 комнатную квартиру в центре г. Калининграда посуточно. об…
$45
в месяц
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Коммерческое помещение 36 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 36 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 36 м²
Этаж 1/10
Помещение свободного назначения на первой линии, отдельный вход с улицы. Автономное отоплени…
$446
в месяц
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Коммерческое помещение 245 м² в Светлый, Россия
Коммерческое помещение 245 м²
Светлый, Россия
Площадь 245 м²
Этаж 1/1
Помещение свободного назначения Густонаселенный район города Светлый Калининградской области…
$3,186
в месяц
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Квартира 3 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 3 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 65 м²
Этаж 5/5
3 комнатная квартира в центральном районе города Калининграда, рядом Калининградский Зоопарк…
$25
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 31 м²
Этаж 2/4
Уютная красивая квартира в тихом районе в центре города по ул.Репина - 10 минут пешком до Пл…
$25
в месяц
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Квартира 1 комната в Холмогоровка, Россия
Квартира 1 комната
Холмогоровка, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 43 м²
Этаж 2/4
Предлагаю в аренду 1 комнатную квартиру с дизайнерским ремонтом, посуточно от 3х суток. В кв…
$45
в месяц
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Коммерческое помещение 300 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 300 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 300 м²
Склад на охраняемой территории по ул. Дзержинского. Отличные подъездные пути. Охранно-пропус…
$860
в месяц
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Земельные участки в Отрадное, Россия
Земельные участки
Отрадное, Россия
Аренда земельного участка площадью 2,5 гектара в поселке Отрадное, Гурьевского района, предн…
$44,598
в месяц
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Коммерческое помещение 81 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 81 м²
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 81 м²
Этаж 1/6
Помещение 68 кв.метров с отдельным входом по ул. Добролюбова ориентир Красносельская. Полу-ц…
$516
в месяц
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Коммерческое помещение 101 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 101 м²
Калининград, Россия
Площадь 101 м²
Этаж 1/4
Предлагаем в аренду помещение в центре города по адресу Ленинский проспект ( ориентир ТЦ Пла…
$1,274
в месяц
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Коммерческое помещение 70 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 70 м²
Калининград, Россия
Площадь 70 м²
Этаж 1/9
Сдается в аренду помещение свободного назначения в центре города по улице Набережная Баграмя…
$1,019
в месяц
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Коммерческое помещение 119 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 119 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 119 м²
Этаж 1/5
Торговое помещение по ул. Ульяны Громовой. Помещение с отдельным входом. Полностью с отделко…
$1,007
в месяц
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Коммерческое помещение 67 м² в городской округ Калининград, Россия
Коммерческое помещение 67 м²
городской округ Калининград, Россия
Площадь 67 м²
Этаж 1/9
Помещение свободного назначения расположено на первом этаже пристройки к жилому зданию, имее…
$599
в месяц
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Коммерческое помещение 29 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 29 м²
Калининград, Россия
Число комнат 1
Площадь 29 м²
Этаж 1/3
Офисное помещение 29 кв.м. по проспекту Мира. Помещение находится в нежилом трехэтажном здан…
$372
в месяц
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Квартира 1 комната в Калининград, Россия
Квартира 1 комната
Калининград, Россия
Число комнат 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 44 м²
Этаж 8/10
Аренда квартиры Калининградский Лос-Анджелес ЭлЭй . Возможно, эта квартира станет вашим откр…
$51
в месяц
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Квартира 2 комнаты в Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 74 м²
Этаж 6/8
Предлагаю в аренду 2 комнатную квартиру в центре на ул. Римская, в новом доме с АГО , комнат…
$57
в месяц
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Квартира 2 комнаты в городской округ Калининград, Россия
Квартира 2 комнаты
городской округ Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 47 м²
Этаж 3/5
2 комнатная квартира на короткий срок в центре города Калининграда, ул. Полоцкая ориентир Ле…
$46
в месяц
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Коммерческое помещение 800 м² в Зеленоградск, Россия
Коммерческое помещение 800 м²
Зеленоградск, Россия
Площадь 800 м²
Этаж 3/5
Эксклюзивное предложение в центре города Зеленоградск !! На данный момент самое востребованн…
$8,155
в месяц
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Коммерческое помещение 185 м² в Калининград, Россия
Коммерческое помещение 185 м²
Калининград, Россия
Число комнат 6
Площадь 185 м²
Этаж 1/8
Коммерческое помещение под медицинский центр по ул. Еловая аллея , ор-р Гагарина. Помещение …
$3,568
в месяц
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