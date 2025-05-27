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Долгосрочная аренда домов в Северо-Западном федеральном округе, Россия

2 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Калининград, Россия
Дом 2 комнаты
Калининград, Россия
Число комнат 2
Площадь 60 м²
Количество этажей 2
Сдаётся в ЛЕТНИЙ период с июня по август включительно(возможно и сентябрь) 2 изолированные к…
$632
в месяц
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Дом 3 комнаты в Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Дом 3 комнаты
Morozovskoe gorodskoe poselenie, Россия
Число комнат 3
Площадь 70 м²
Этаж 1/1
Дача в аренду на лето без хозяев. Всеволожский район, Морозовское городское поселение, Труд-…
$439
в месяц
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