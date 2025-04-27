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Производственные здания в городском округе Нижнем Новгород, Россия

коммерческая недвижимость
40
инвестиционная недвижимость
16
Производство Удалить
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2 объекта найдено
Производство 5 690 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 5 690 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 5 690 м²
Этаж 2/3
Продаются помещения общей площадью 5690м2, состоящие из 1490м2 2-й этаж 901.4м2 3-й этаж 1…
$674,690
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Производство 900 м² в Нижний Новгород, Россия
Производство 900 м²
Нижний Новгород, Россия
Площадь 900 м²
Этаж 1/1
Продается отдельностоящее здание свободного назначения.   Идеально под производство, склад, …
$717,397
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